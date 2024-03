Il capitano azzurro, Sebastiano Luperto, ha parlato attraverso le colonne locali de “La Nazione”

Ci avviciniamo alla ripresa del campionato, come giudichi il lavoro di queste settimane?

«Il lavoro in queste settimane è stato molto positivo. Abbiamo lavorato tanto e messo benzina nelle gambe per questo finale di stagione. Tutti insieme lotteremo per il nostro obiettivo».

Le ultime tre sconfitte consecutive hanno pesato sul morale, dopo i precedenti sei risultati utili?

«Sicuramente perdere non fa piacere, ma dobbiamo essere molto equilibrati e mantenere alto morale ed entusiasmo in modo tale da fare alla grande questo finale di campionato».

Con l’Inter sarà una partita difficilissima, cosa servirà per provare a fare punti?

«Sappiamo tutti la forza dell’Inter, sarà una partita molto difficile. Per portare dei punti a casa dovremo fare la partita perfetta e curare tutti i dettagli: con i campioni che ha l’Inter ogni minimo sbaglio lo paghi a caro prezzo. Dovremo stare attenti».

Come si affrontano campioni del calibro di Lautaro Martinez e Thuram?

«Come dicevo prima hanno tanti grandi campioni, Lautaro e Thuram sono solo due di questi. Penso che per provare a fermarli bisognerà fare una gara di massima attenzione e dedizione, cercando di compensare la loro forza con un grande lavoro di squadra».

Mancano nove sfide alla fine, saranno decisivi gli scontri diretti contro Lecce, Frosinone e Udinese?

«Ci sono nove gare da giocare e tutte e nove saranno decisive. Saranno importanti non solo gli scontri diretti, ma tutte le partite perché ognuna di esse può darci qualcosa. E noi le affronteremo nel migliore dei modi».

Quanto sarà importante l’aiuto del vostro pubblico in questa volata?

«Sarà importantissimo, abbiamo bisogno del loro sostegno. Speriamo alla fine di poter ripagare i nostri tifosi nel migliore dei modi».

Personalmente non salti una partita da novembre 2022, qual è il segreto?

«Non c’è un vero e proprio segreto. Lavoro tantissimo, cercando di curare ogni minimo particolare, e faccio tutto questo con molta costanza».

Da capitano ti senti un punto di riferimento per i compagni?

«Sì, sento di essere un punto di riferimento per i miei compagni, ogni giorno cerco di aiutarli e di spronarli a dare il massimo perché solo così potremo raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati».