Prosegue il lavoro della squadra in vista della difficile sfida di San Siro. Contro l’Inter, che il concetto piaccia o no, l’Empoli non ha davvero niente da perdere, sarà quindi l’occasione per poter giocare liberamente provando ad infilare i nerazzurri negli spazi che lasceranno. Dal punto di vista tattico non cambia molto, la squadra si allena sia con la difesa e tre che con quella a quattro, e potrebbe essere un 4-3-2-1 il modulo adottato da Nicola per la sfida di pasquetta.

Come noto, non sarà disponibile Maleh per squalifica, mentre stanno gradualmente recuperando Ismajli e Grassi. I ragazzi impegnati nelle nazionali sono tutti quanti rientrati in gruppo, Nicola ha quindi adesso tutto il gruppo a disposizione per le ultime sedute prima della gara. Davanti scalpita Ciccio Caputo che potrebbe tornare ad essere l’attaccante titolare della squadra, visto anche il poco fatto dagli altri (rigori a parte). Provando a guardare alla possibile formazione, Bereszynski e Pezzella potrebbero essere i due terzini con Walu e Luperto in mezzo. Zurko, Marin e Kovalenko (attenzione però anche ad altre soluzioni per l’ucraino, come Bastoni), dietro a Cancellieri e Cambiaghi.