Come accade per consuetudine ogni anno in occasione delle festività di Pasqua, i piccoli degenti del presidio San Giuseppe di Empoli hanno accolto con entusiasmo la visita degli ospiti e gli auguri ricevuti. Quest’anno a tener loro una dolce compagnia sono stati i giocatori dell’Empoli FC, Simone Bastoni, Jacopo Fazzini e Szymon Zurkowsky, e la Direzione dell’Esercito Italiano di Firenze, alla presenza dei sottufficiali Vito Padonecchia. Alfonso Piscitelli e Andrea Di Lucca. Gli intervenuti non hanno mancato di mostrare un commovente affetto nel consegnare ai bimbi un uovo di cioccolata ciascuno e porgere loro i migliori auguri di una buona Pasqua. I piccoli degenti, entusiasti e contenti della sorpresa, hanno ricambiato con gioia, facendo foto e chiedendo autografi ai loro beniamini.

Al momento della consegna erano presenti il direttore del reparto di Pediatria Roberto Bernardini e la sua equipe, la direttrice dell’ospedale, Silvia Guarducci, Federico Manzi per la direzione sanitaria di presidio, e Massimo Calistri, direttore della chirurgia. I giocatori hanno lasciato le uova anche in Medicina 1 e altre ancora da consegnare nei reparti, augurando a tutti un buon lavoro e auguri pasquali. L’occasione è stata particolarmente gradita per ringraziare tutti gli ospiti delle visite che ogni anno riservano sia al Reparto di Pediatria che a tutto l’Ospedale San Giuseppe.