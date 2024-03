Alcune squadre stanno già pensando a come programmare la prossima stagione e tra queste ci sarebbe il Pisa in Serie B che a giugno potrebbe perdere il proprio allenatore Alberto Aquilani, attratto da altri lidi in categoria superiore. Secondo alcuni siti specializzati, la società neroazzurra non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe messo nel mirino l’ex tecnico azzurro, Paolo Zanetti. Per l’allenatore di Valdagno potrebbe essere una buona opportunità ripartire dalla B in una piazza ambiziosa come quella pisana.

In questa stagione Zanetti è stato esonerato a settembre dopo la pesante sconfitta con la Roma rimpiazzato da Andreazzoli ed è sotto contratto con la società azzurra fino al 2025, quindi è necessario prima un accordo con l’Empoli per liberarsi e accettare qualsiasi altra proposta.