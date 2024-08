Si è giocata la 1a giornata del campionato di Serie A caratterizzata dai molti pareggi.Frenano le grandi con Inter e Milan costrette al pari da Genoa e Torino. I rossoneri sono andati in doppio svantaggio per poi rimontare nel finale di gara. Clamorosa la vittoria del Verona che umilia il Napoli di Conte con un netto 3-0. L’Atalanta, nonostante le tante assenze, travolge il Lecce trascinato dalle reti dei nuovi Brescianini e Retegui, entrambi realizzano una doppietta. Debutto vincente per la Juve di Thiago Motta che batte il Como 3-0 con la prima rete in A del giovane Mbangula.

Questi i risultati:

GENOA-INTER 2-2

PARMA-FIORENTINA 1-1

EMPOLI-MONZA 0-0

MILAN-TORINO 2-2

BOLOGNA-UDINESE 1-1

VERONA-NAPOLI 3-0

CAGLIARI-ROMA 0-0

LAZIO-VENEZIA 3-1

LECCE-ATALANTA 0-4

JUVENTUS-COMO 3-0