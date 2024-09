Si è giocata la 5a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con due anticipi; due vittorie esterne, quella dell’Empoli che ha sbancato Cagliari grazie alle reti di Colombo e Esposito e del Torino che batte il Verona 3-2. Nelle gare del sabato prima vittoria del Venezia che batte il Genoa con un secco 2-0. La squadra di Gilardino perde per un grave infortunio Malinovsky. In parità il big match tra Juve e Napoli, partita con poche emozioni, e Lecce-Parma con la squadra salentina in vantaggio 2-0 fino al 92′ per poi subire la rimonta del Parma con due reti realizzate al 93′ e al 95′. Prima vittoria stagionale anche per la Fiorentina di Palladino che va sotto con la Lazio e poi rimonta con due rigori siglati da Gudmundsson e del Bologna che espugna Monza. Debutto vincente anche per Juric con la Roma che batte nettamente l’Udinese 3-0. In rete anche l’ex azzurro Baldanzi. Nel posticipo il Milan vince il derby nel finale grazie a una rete decisiva di Gabbia. Rinviata a domani Atalanta-Como a causa del maltempo.

Questi i risultati e la classifica:

CAGLIARI-EMPOLI 0-2

VERONA-TORINO 2-3

VENEZIA-GENOA 2-0

JUVENTUS-NAPOLI 0-0

LECCE-PARMA 2-2

FIORENTINA-LAZIO 2-1

MONZA-BOLOGNA 1-2

ROMA-UDINESE 3-0

INTER-MILAN 1-2

ATALANTA-COMO Rinviata al 24/09 ore 20:45