Salta un altra panchina in Serie A. Il Monza, dopo la sconfitta di ieri sera con la Juve, ha deciso di esonerare Alessandro Nesta. Il tecnico paga una stagione al di sotto delle aspettative con la squadra all’ultimo posto in classifica con dieci punti in diciassette giornate.

La società ha già scelto il sostituto: si tratta di Salvatore Bocchetti, ancora sotto contratto con il Verona con il quale sta rescindendo e a breve firmerà il nuovo contratto con il Monza fino al 30/06/2027.

Questo il comunicato ufficiale:

“AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro“