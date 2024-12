Da Genova sono in arrivo tantissimi tifosi rossoblù sabato prossimo al Castellani alle ore 15:00 per la gara della 18a giornata, Empoli-Genoa.

Sono circa 3mila i supporters che hanno acquistato già il biglietto per il settore ospiti al prezzo di 30 euro: restano ancora circa un centinaio di tagliandi. La società azzurra ha messo a disposizione per i genoani anche la tribuna laterale sud al costo di 40 euro per ciascun biglietto.

La vendita dei biglietti per i settori destinati ai tifosi del Grifone terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di venerdì prossimo.