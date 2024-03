Con la sosta per le varie Nazionali, è tempo di fare un punto sulla Serie A quando mancano nove giornate alla fine.

Per quanto riguarda lo scudetto ormai manca soltanto la certezza matematica all’Inter per poter festeggiare avendo 14 punti di vantaggio sul Milan e 17 sulla Juve al terzo posto.

Ben più interessante è la lotta per le qualificazioni alle prossime Coppe Europee. Per la Champions, detto di Inter, Milan e Juve rimane da stabilire l’altro posto utile attualmente occupato dal Bologna con 3 punti di vantaggio sulla Roma e 7 sull’Atalanta che dovrà recuperare la gara non giocata con la Fiorentina. Da capire ancora se saranno quattro o cinque le squadre che andranno in Champions. In grande ripresa la Roma di De Rossi, un altra squadra rispetto a quella vista con Mourinho mentre in corsa per la qualificazione all’Europa League e Conference ci sono Napoli, Fiorentina, Lazio, Monza e Torino. Il Genoa con 34 punti è lontana da sogni europei ma ormai vicinissima alla salvezza matematica.

E’ bagarre completa per quanto riguarda la lotta salvezza: l’unica ormai senza speranze di salvezza appare la Salernitana all’ultimo posto con 14 punti e distante 11 punti dalla salvezza. Ricordiamo che l’ultima vittoria dei campani risale al 30 dicembre 2023. Per gli altri due posti rimangono in corsa 7 squadre dal Lecce tredicesimo con 28 punti al Sassuolo penultimo con 23.

Nonostante l’ultima sconfitta con il Monza, rimane un momento favorevole per il Cagliari con una sola sconfitta nelle ultime cinque. Alla ripresa i sardi saranno impegnati in un fondamentale scontro diretto con il Verona. Proprio quest’ultima, prima della sconfitta di domenica con il Milan, stava attraversando un momento positivo con le due vittorie consecutive contro Lecce e Sassuolo con grandi meriti a Mister Baroni che si è visto rivoluzionare l’intera squadra a gennaio tra partenze e arrivi.

Chi ha approfittato subito in positivo del cambio di allenatore è il Lecce che ha colto la vittoria a Salerno rilanciando le proprie speranze salvezza dopo un lungo periodo di sconfitte ( sette nelle ultime nove partite). L’Empoli con l’arrivo di Nicola ha cambiato marcia, tuttavia nelle ultime tre gare sono arrivate tre sconfitte ( pesante quella interna con il Cagliari) e all’orizzonte un calendario molto difficile. In forte crisi di risultati è il Frosinone, al terz’ultimo posto con 23 punti. La squadra di Di Francesco dopo gran parte del girone di andata come rivelazione del campionato si trova in zona retrocessione con due punti nelle ultime 8 giornate. Anche il Sassuolo non sta vivendo un gran stagione, ben lontana da quelle precedenti in cui i neroverdi avevano abituato ad altri piazzamenti. L’arrivo di Ballardini in panchina ha riportato solidità ma la situazione rimane comunque difficile trovandosi al penultimo posto con 23 punti e senza Berardi fino a fine stagione. Anche l’Udinese sta attraversando una stagione di alti e bassi. Dopo l’impresa della vittoria in trasferta a Roma con la Lazio, domenica è arrivata la sconfitta interna con il Torino che ha causato la contestazione dei tifosi contro giocatori, società e allenatore. Cioffi al momento resta alla guida dei bianconeri ma alla ripresa è atteso da un importantissimo scontro diretto con il Sassuolo che può risultare decisivo per il suo futuro.

Insomma sarà una vera e propria lotta fino alla fine per evitare la retrocessione.