L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha infatti reso nota e ufficiale la tanto attesa lista dei direttori di gara che saranno impegnati nei due maggiori campionati nazionali nella stagione 2026/2027 con diverse promozioni e dismissioni.

I direttori di gara promossi dalla Can di Serie C sono Mattia Drigo (sezione di Portogruaro), Alberto Poli (sezione di Verona), Marco Di Loreto (sezione di Terni), Edoardo Manedo Mazzoni (sezione di Prato) e Dario Madonia (sezione di Palermo).

Sul fronte delle uscite, la lista dei dismessi fa registrare nomi di assoluto rilievo e di lunghissima esperienza. Tra le decisioni che fanno più rumore spicca indubbiamente quella relativa a Rosario Abisso della sezione di Palermo. Insieme a lui, lasciano l’organico di massima serie anche Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Marco Piccinini della sezione di Forlì. Per questi tre profili, l’AIA ha sancito l’addio con una motivazione chiara: sono stati infatti “dismessi per limite di permanenza nel ruolo”.

Inoltre si registrano gli addii di Federico Dionisi e Luca Massimi. Per loro la natura del provvedimento è di carattere prettamente meritocratico, essendo stati “dismessi per motivate valutazioni tecniche“.

Infine, riguardo i VMO, ovvero “Video Match Official”, sono arrivate le dismissioni per Gualtieri, Monaldi, Serra e Prenna per “valutazioni tecniche”. Stessa decisione per Nasca ma per “limite di permanenza nel ruolo”.