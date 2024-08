Si è chiuso a mezzanotte di ieri il mercato estivo, un mercato troppo lungo e troppo estenuante, come ormai tutti gli addetti ai lavori confermano. Un mercato che, ed anche questo sta facendo arrabbiare i più, non deve più andare ad incrociarsi con il calcio giocato. Serve una riforma seria, e serve già dalla prossima stagione. Detto questo, il mercato dell’Empoli è stato un mercato non facile, caratterizzato da una componente: la mancanza di danari. Le operazioni principali per la prima squadra sono state fatte tutte in prestito o a titolo gratuito. Una cosa, credeteci, tutt’altro che semplice da fare. Per questo, se alla fine i conti in classifica dovessero tornare, questo mercato non potrà che essere stato da 8. Ci sono dei rischi, chiaro, a maggio si faranno i conti e capiremo se questo tipo di mercato ha portato dei frutti o meno, ed in questo anche il valore reale del nuovo direttore sportivo, che stiamo imparano a conoscere. In uscita, i due colpi principali sono stati in difesa con le cessioni di Luperto e Walukiewicz. Adesso la parola al campo, di mercato ne riparliamo a gennaio.

Sono arrivati in azzurro Tino Anjorin (a titolo definitivo dal Chelsea), Federico Brancolini, Lorenzo Colombo (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Milan), Mattia De Sciglio (a titolo temporaneo dalla Juventus), Sebastiano Esposito (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Inter), Ismael Konate (a titolo definitivo dal Cagliari), Pietro Pellegri (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Torino), Junior Sambia (a titolo temporaneo dalla Salernitana), Saba Sazonov (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Torino), Ola Solbakken (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Roma), Devis Vásquez (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Milan), Mattia Viti (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Nizza), Szymon Zurkowski (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dallo Spezia), Youssef Maleh (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Lecce)

Hanno invece lasciato l’Empoli Samuele Angori (a titolo definitivo al Pisa), Niccolò Chiorra (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto alla Carrarese), Duccio Degli Innocenti (a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro opzione, allo Spezia), Francesco Donati (a titolo definitivo alla Ternana), Áron Drágoner (a titolo definitivo all’NK Nafta Lendava), Riccardo Fini (a titolo definitivo al Trento), Gabriele Guarino (a titolo temporaneo alla Carrarese), Lorenzo Ignacchiti (a titolo temporaneo alla Reggiana), Gabriele Indragoli (a titolo temporaneo alla Pianese), Sebastiano Luperto (a titolo definitivo al Cagliari), Alessandro Renzi (a titolo definitivo con diritto di recompra all’Arezzo), Stiven Shpendi (a titolo temporaneo alla Carrarese), Andrea Sodero (a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, all’Atalanta), Petar Stojanovic (a titolo temporaneo alla Salernitana), Lovro Štubljar (a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contro riscatto, all’NK Celje), Sebastian Walukiewicz (a titolo definitivo al Torino). A questi vanno aggiunti tutti coloro che sono andati via al 30/06 per fine prestito, scadenza di contratto o mancanza di riscatto: Cambiaghi, Cancellieri, Bastoni, Kovalenko, Caprile, Niang, Destro, Bereszynski, Cerri, Marin. Ultimo la rescissione di Caputo.