Tra le tante note positive di questo inizio di stagione, oltre i 6 punti arrivati in tutte parite non semplici sulla carta, ci sono i soli due gol presi. La difesa azzurra si sta dimostrando davvero solida, avendo tenuto la porta inviolata in due delle quattro gare, ed avendo concesso un gol soltanto alla Roma ed al Bologna. Mai un avvio migliore sotto questo punti di vista nelle sedici partecipazioni precedenti al campionato di serie A.

Ci sono soltanto due stagioni, tra quelle passate, in cui dopo quattro partite, la squadra aveva subito lo stesso numero di gol. La prima è proprio quella storica del 1986/87, dove subimmo un gol alla terza dalla Juve ed un gol alla quarta dall’Atalanta. L’altra stagione, dove si registrano soltanto due gol presi nelle prime quattro, è la 2006/07. In quel caso subimmo una rete dalla Samp alla prima giornata ed una dal Chievo alla seconda. Due stagioni in cui l’epilogo fu assolutamente positivo…