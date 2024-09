Proseguono gli incontri per il percorso partecipativo inerente al restyling dello stadio Castellani. Dopo l’incontro dello scorso 5 settembre, nella sala hospitality dello stadio, un’assemblea dai ritmi serrati, con molto spazio alle domande dai ‘tavoli di partecipazione’, si va avanti con la camminata esplorativa.

Il prossimo incontro sarà infatti la camminata collettiva di esplorazione dell’area dello stadio. Si parte giovedì 12 settembre tra le 17 e le 19.30, con ritrovo alle 16.45 al Green Bar dentro al Parco di Serravalle. La passeggiata, fuori e dentro lo stadio, sarà l’occasione per cittadini, tecnici e facilitatori di evidenziare e discutere sul posto le questioni più rilevanti nel progetto di trasformazione- Per la partecipazione ci sarà da registrarsi al seguente link: https://bit.ly/stadio-camminata | https://bit.ly/stadio-camminata

Tornando all’assemblea dello scorso 5 settembre, come riportato anche sull’organo ufficiale del comune, Le questioni affrontate dal pubblico sono state varie. Si è parlato, in ordine, della questione affitti per le attività che risiedono nella Maratona (area dello stadio che non verrà toccata dall’intervento); la presenza del mercato settimanale (“lo lasciamo dov’è, nella Conferenza dei Servizi parleremo con la rappresentanza degli ambulanti per indicare dove e come spostarlo durante i lavori senza spezzarlo in due”, ha spiegato il sindaco”); la sicurezza stradale tra via Serravalle per San Martino e via delle Olimpiadi ( “c’è allo studio del Comune una rotatoria, che sarebbe stato avviato indipendentemente dal progetto dello stadio perché l’apertura della nuova bretella sta portando traffico” , ha spiegato la dirigente dei Lavori Pubblici del Comune, Roberta Scardigli . Si è parlato poi della scelta dell’interesse pubblico che porterà alla ristrutturazione dello stadio, la riorganizzazione delle chiusure dell’area di Serravalle durante mercati e partite, la possibilità di scelta tra il parco o una struttura alberghiera nell’attuale area del Sussidiario (“il percorso partecipativo parlerà anche delle proposte sull’area, coerentemente con il piano economico-finanziario presentato dall’Empoli Fc” , afferma il dirigente dell’Urbanistica del Comune, Alessandro Annunziati), l’accessibilità per le persone con disabilità e le questioni legate al cambio di curva per le tifoserie di casa e degli ospiti.