Il suo arrivo destò grande curiosità quest’estate perchè il suo nome non era mai uscito nei vari rumors di calciomercato. Tino Anjorin, centrocampista classe 2001, è arrivato a Empoli a titolo definitivo dal Chelsea e nelle ultime settimane si è guadagnato la piena fiducia di mister D’Aversa tanto da essere schierato titolare nelle gare con Cagliari, Fiorentina e Lazio. E il giocatore ha sfoderato sempre prestazioni positive facendo vedere personalità, fisicità in mezzo al campo ma anche qualità ( a Cagliari firmò l’assist per la rete di Colombo).

Una scommessa in pieno stile Empoli con il Ds azzurro Roberto Gemmi che ha dichiarato di averlo seguito a lungo, chiudendo l’affare gratis ma con una forte percentuale al Chelsea in caso di cessione futura. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea fino a esordire in prima squadra e nel giro delle Nazionali dall’Under 17 all’Under 20, nel 2020 era considerato uno dei talenti più importanti del calcio europeo ma purtroppo diversi infortuni negli ultimi anni hanno frenato la sua esplosione. Anche mister D’Aversa, alla vigilia della gara con la Lazio, ha dichiarato che se Anjorin non avesse avuto questi problemi fisici probabilmente non sarebbe mai arrivato a Empoli.

In queste settimane sta migliorando dal punto di vista fisico e questa sosta per le Nazionali permetterà al giocatore di allenarsi per raggiungere la forma migliore. La speranza di tutti i tifosi azzurri è che il giocatore stia bene in modo da contribuire con le sue prestazioni al raggiungimento dell’obiettivo finale della squadra.