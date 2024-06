La ricerca dell’allenatore perfetto per la prossima stagione dell’Empoli continua, e il nome che spicca su tutti è ancora quello di Eusebio Di Francesco. Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, non si è ancora arreso alla possibilità di vedere l’allenatore orma ex Frosinone sulla panchina azzurra. Secondo fonti vicine alla società, Corsi ha fatto un secondo tentativo per verificare se esistono margini per ridurre la distanza tra le parti e portare Di Francesco alla guida dell’Empoli. La determinazione di Corsi nel volere Di Francesco non è affatto diminuita, anzi, si è intensificata. Il numero uno di Monteboro vede nell’ex allenatore di Roma e Sassuolo l’uomo giusto per portare la squadra ad una nuova salvezza. La sua esperienza in Serie A e la capacità di lavorare con i giovani sono elementi che lo rendono un candidato ideale per la panchina azzurra.

L’Empoli deve fare i conti con la concorrenza del Venezia, che sembra essere in vantaggio nella corsa a Di Francesco. La squadra lagunare potrebbe infatti ottenere un milione di euro grazie alla clausola presente nel contratto dell’attuale allenatore, Paolo Vanoli, destinato a trasferirsi al Torino. Questa somma permetterebbe al Venezia di avere maggiori risorse per convincere Di Francesco ad accettare la loro offerta. Al momento, non ci sono informazioni precise sull’esito dell’ultimo contatto tra Corsi e Di Francesco, ma il fatto stesso che il Presidente dell’Empoli stia facendo ulteriori tentativi dimostra quanto sia forte il suo desiderio di avere l’allenatore abruzzese alla guida della squadra. La situazione rimane incerta e sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per capire se l’Empoli riuscirà a superare la concorrenza del Venezia e a convincere Di Francesco ad accettare la loro proposta.

In attesa di novità, una cosa è chiara: Eusebio Di Francesco è la prima scelta di Fabrizio Corsi per la panchina dell’Empoli.