A tre settimane dalla fine del campionato, ed era difficile immaginarselo, siamo letteralmente dentro ad una televovela. Di fatto, anche se ad oggi non siamo l’unico club di serie A in questa condizione, l’Empoli non ha un allenatore. Partiamo con Nicola, che è promesso sposo del Cagliari ormai da giorni ma, per adesso, niente si è mosso dal punto di vista ufficiale. L’annuncio, sia chiaro, è dietro l’angolo, ma fin quando non verrà trovato quell’accordo “amichevole” tra le due società, non potrà esserci il via libera. Accordo che a questo punto abbiamo capito essere la cessione – magari ad un prezzo arrotondato – di un difensore azzurro al Cagliari. Qualcuno dice che potrebbe ancora, ma in aggiunta, rientrare il cartellino di Marin. Il capito Nicola, però, al di là dei dettagli che contano, è ormai un capitolo chiuso. E si deve andare avanti.

Capitolo chiuso anche quello legato ad Eusebio Di Francesco. L’ormai ex tecnico del Frosinone sembra essere vicino a chiudere con il Venezia. Ne abbiamo già parlato, da una parte un ingaggio esoso per le tasche di Monteboro, dall’altra una non totale convinzione nello sposare un progetto che dei rischi li ha. La margherita però non è ancora del tutto sfogliata. Ci sono due nomi, due candidati che potrebbero rappresentare un ballottaggio importante. Uno è più vicino alla parte presidenziale, l’altro a quella del direttore sportivo. Marco Giampaolo e William Viali. Sembrano essere loro due i principali indiziati a giocarsi il posto. Da una parte un tecnico esperto, che noi già conosciamo, in cerca di un rilancio forte. Dall’altra un tecnico più giovane, all’eventuale sua prima in A, che vedrebbe nell’Empoli l’occasione della vita. Due allenatori che accetterebbero Empoli, sia come sfida, ma anche per le possibilità di spesa generali. Sullo sfondo, nomi già raccontati, ci sono i profili di Sottil e Cioffi, allenatori che potrebbero entrare in gioco nel caso si dovesse andare ad un nulla di fatto con i sopra citati.

Questo fine settimana dovrebbe essere decisivo nella scelta. Difficile che tra oggi e domani (magari saremo smentiti) si possa muovere qualcosa, compresa l’ufficialità di Nicola a Cagliari. Da lunedì ogni ora potrebbe essere buona per salutare il primo ed iniziare a capire con concretezza chi possa arrivare. Viali, ma qui siamo nei discorsi, nei sussurri di corridoio, parrebbe avere quel corto muso davanti a Giampaolo, una sorta di 51% che oggi andremmo a mettere in una ipotetica percentuale di arrivo. A Monteboro si pensa, si studia, si cerca di capire. Una scelta che dovrà ovviamente tenere di conto di tante cose, con quella della sensazione di poter far bene sul campo in primis. Sarà però importante anche il messaggio che verrà dato alla piazza, una piazza che ormai ha spento da tempo le lanterne della festa e guarda con non poca preoccupazione al futuro.