E’ stato il capocannoniere della squadra azzurra con 6 reti, l’uomo che ha siglato il gol vittoria della storica salvezza con la Roma. Stiamo parlando di M’Baye Niang che come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi non è scattato il rinnovo automatico con l’Empoli alle condizioni previste e quindi è libero di firmare con qualunque squadra.

Ecco che il mercato estero potrebbe presto muoversi su di lui ma in Italia è l’ambizioso Como che potrebbe fare sul serio per l’attaccante. Di sicuro la squadra neopromossa sarà protagonista di un mercato importante viste le grandi disponibilità economiche e secondo quanto arrivato negli ultimi giorni vorrebbero provare a intavolare una trattativa con gli agenti di Niang per convincerlo del progetto.

L’attaccante, arrivato a fine gennaio dopo l’esperienza in Turchia, sicuramente ha chiuso l’esperienza azzurra ma non è escluso che potremmo ritrovarcelo da avversario nella prossima stagione.