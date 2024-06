Ci sono ancora alcune ore a disposizione, terminando il tutto alle 23:59, ma possiamo già dire che l’Empoli non eserciterà nessuno dei diritti di riscatto che aveva a favore. Ufficialmente quindi, al 30 giugno, tutti i giocatori in prestito nella stagione 2023-24, torneranno nelle rispettive società di appartenenza. Ricordiamo che Cambiaghi (Atalanta) e Caprile (Napoli) erano giocatori con il cosiddetto prestito secco.

Pareva che qualche possibilità, entro la scadenza odierna, potesse esserci per la situazione di Razvan Marin, ma anche in questo caso si è andati al nulla di fatto. Erano otto i calciatori verso i quali l’Empoli avrebbe potuto, pagando, ottenere la proprietà del cartellino: Maleh, Bastoni, Cerri, Marin, Zurkowski, Kovalenko, Bereszynski, Cancellieri. Per quest’ultimo, nel caso, ci sarebbe stato poi il possibile controriscatto della Lazio. Aggiungiamo anche, visto l’interesse suscitato in stagione, che anche per il giovane Corona non è stato esercitato il diritto di riscatto; anche qui poi il Palermo avrebbe comunque potuto rilanciare.

Giocatori, questi, che al momento vanno salutati e non considerabili in rosa al primo luglio 2024. Da dire però, per correttezza di informazione e per precedenti già vissuti, che non è detto che nessuno di questi possa far ritorno ad Empoli. In particolare Zurkowski e Bereszynski, ma anche lo stesso Marin, potrebbe essere rivaluti nel corso del mercato con nuove formule di maggior convenienza. Ricordiamo che al 30/06 non saranno più in rosa, per scadenza contratto: Destro, Niang e Berisha.