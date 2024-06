La società azzurra, alle prese con la conclusione del rapporto con Davide Nicola, sembra aver individuato anche in William Viali il candidato giusto per guidare la squadra nella prossima stagione. Nicola, ormai prossimo a sposare il progetto del Cagliari, lascia un vuoto che l’Empoli sta cercando di colmare. Inizialmente, la prima scelta per sostituire Nicola era Eusebio Di Francesco. La trattativa non è andata a buon fine, costringendo la dirigenza azzurra a valutare altre opzioni. Tra i vari nomi considerati, quello di William Viali si è fatto strada nelle ultime ore, complice la stretta vicinanza con il nuovo direttore sportivo dell’Empoli, Gemmi. Questa connessione personale sembra essere il fattore decisivo che pone Viali in pole position.

Senza nulla togliere alle capacità di Viali, va sottolineato che in un altro contesto probabilmente la proprietà dell’Empoli non avrebbe considerato questo specifico profilo. Viali, infatti, ha avuto un’esperienza significativa la scorsa stagione conducendo il Cosenza al nono posto in Serie B, nonostante il suo arrivo in panchina solo a marzo. Tatticamente duttile, Viali ha dimostrato di saper gestire sia la difesa a quattro che quella a tre, preferendo tuttavia il modulo 3-5-2 a Cosenza. Se l’approdo di Viali all’Empoli dovesse concretizzarsi, sarebbe per lui una grande opportunità di dimostrare il suo valore in Serie A. Da evidenziare che alcuni addetti ai lavori ritengono che potrebbe non essere ancora del tutto pronto per il salto nella massima categoria. La Reggiana era l’unica altra squadra ad aver mostrato interesse concreto per lui prima che rescindesse il contratto con il Cosenza, rendendosi così disponibile per nuove sfide.

Fino a quando la situazione di Nicola non sarà ufficialmente risolta, l’Empoli non procederà con nessuna nuova contrattualizzazione. Tuttavia, ad oggi, la pole position è chiaramente di Viali, anche se nel calcio le cose possono cambiare rapidamente. Una prima fila in condivisione con Marco Giampaolo. Dietro i nomi di Sottil e Cioffi. L’Empoli potrebbe essere pronto a dare una chance a William Viali, sperando – dovessero andare cosi le cose – che la sua vicinanza con il direttore sportivo Gemmi possa tradursi in una collaborazione fruttuosa e in una nuova fase positiva per i nostri colori.