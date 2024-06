È ufficiale: Roberto Gemmi è il nuovo direttore sportivo dell’Empoli. Dopo oltre una settimana di speculazioni e anticipazioni, ieri è arrivato l’addio ufficiale di Pietro Accardi, ed adesso è stato formalizzato l’incarico di Gemmi attraverso il consueto comunicato stampa. In questo si precisa come l’incarico avverrà dal 1 luglio. Gemmi arriva a Empoli dopo due anni positivi a Cosenza in Serie B e una precedente esperienza a Pisa, sempre nella stessa categoria. Tuttavia, il salto in Serie A rappresenta per lui una nuova sfida, sia per il livello di competizione che per le aspettative che circondano il suo nuovo ruolo. Succedere a Pietro Accardi, figura storica e simbolo della solidità del club negli ultimi anni, non sarà un compito facile. Accardi lascia un’Empoli che ha centrato l’obiettivo salvezza per il terzo anno consecutivo in Serie A, un traguardo non da poco, e storico, per una squadra come la nostra.

Per Gemmi, l’opportunità di misurarsi con la massima serie sarà sicuramente uno stimolo e una motivazione per dimostrare la sua crescita professionale. Il Presidente Corsi ha riposto grande fiducia in lui, e sarà fondamentale che l’ambiente empolese faccia lo stesso, supportandolo in questo percorso di adattamento e crescita. L’inesperienza di Gemmi in Serie A potrebbe rappresentare una sfida, ma allo stesso tempo anche un’opportunità per portare nuove idee e una ventata di freschezza. L’Empoli dovrà ricostruire buona parte della squadra, e il lavoro di Gemmi sarà valutato nel corso della stagione, con l’obiettivo di mantenere la squadra competitiva e raggiungere nuovamente la salvezza. Il compito che attende Gemmi è arduo, ma non impossibile. La storia recente dell’Empoli dimostra che con dedizione, competenza e una strategia ben definita, è possibile raggiungere traguardi significativi anche partendo da posizioni di svantaggio. Ora non resta che vedere come il nuovo direttore sportivo saprà mettere in pratica le sue idee e guidare l’Empoli verso nuove stagioni di successi.

Benvenuto ad Empoli, Roberto…