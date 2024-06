L’Empoli si appresta a entrare idealmente in un fatidico Anno Zero. Un nuovo inizio, per certi versi stuzzicante ma non privo di insidie e complicanze. Perché quando in un sol colpo se vanno l’allenatore, mezza squadra ma soprattutto il direttore sportivo, significa che siamo al termine di un ciclo. Un ciclo ricco di soddisfazioni, cominciato con la cavalcata targata Dionisi e culminata con la recente salvezza sotto l’egida provvidenziale di Davide Nicola. Un ciclo che rimane lì, nella florida bacheca azzurra, ma che rappresenta ormai il passato.

Per la verità l’Empoli non è nuovo ai rinnovamenti. La società ha sempre dimostrato di saper voltare pagina, facendo di necessità virtù e puntando su scommesse che spesso si sono rivelate vincenti. Lo stesso Accardi, allevato sotto l’ala protettrice di Marcello Carli, a sua volta svezzato da Pino Vitale, è stata un’intuizione che alla lunga ha dato i suoi frutti. Semmai possiamo dire che i nuovi cicli dell’Empoli sono cominciati quasi sempre in Serie B. Laddove è più semplice inserire giovani del proprio settore giovanile o calciatori affamati provenienti dalla cadetteria.

La principale difficoltà sarà proprio questa. Costruire nuove fondamenta, nuove basi su cui poggiare il futuro. Alla stato attuale è impensabile che la società possa fare un mercato dispendioso. Il concetto è sempre lo stesso, l’Empoli è una squadra che dovrà ancora una volta arrangiarsi, individuando i calciatori giusti senza fare follie. Per banchettare al tavolo della Serie A servono le idee prima che gli sforzi economici. Idee, coraggio e organizzazione dovranno essere la base da cui ripartire.