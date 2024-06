Le trattative tra Cagliari ed Empoli stanno diventando sempre più complesse, coinvolgendo non solo le panchine ma anche i giocatori chiave delle due squadre. Il Cagliari, infatti, è fortemente interessato al difensore Sebastiano Luperto, attuale capitano dell’Empoli, mentre cerca di assicurarsi il tecnico Davide Nicola per la prossima stagione. Nicola, sotto contratto con l’Empoli fino al 2025, ha già raggiunto un accordo personale con il Cagliari, desideroso di portare la sua esperienza e visione tattica alla squadra sarda. Tuttavia, per liberarlo dal suo attuale impegno, l’Empoli ha richiesto un indennizzo, aprendo così la porta a una possibile operazione di mercato che includa la cessione di un giocatore

Inizialmente, l’Empoli aveva proposto il difensore Ardian Ismajli come contropartita tecnica, ma il Cagliari ha espresso chiaramente la sua preferenza per Sebastiano Luperto. Il difensore centrale, reduce da una stagione straordinaria, è cresciuto notevolmente sotto tutti i punti di vista, attirando l’interesse di club di fascia più alta. Le sue prestazioni solide lo rendono un obiettivo ambito per i sardi, che vedono in lui un rinforzo ideale per la propria retroguardia. La valutazione di Luperto potrebbe rappresentare un ostacolo significativo nelle trattative. L’Empoli difficilmente scenderà sotto i 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una cifra che il Cagliari dovrà considerare attentamente. Inoltre, la volontà del difensore stesso sarà un fattore cruciale: se da un lato ritrovare Nicola potrebbe essere un fattore di gradimento, dall’altro Luperto potrebbe essere attratto da offerte di club di livello superiore.

Le prossime ore saranno decisive per capire se le parti riusciranno a trovare un accordo soddisfacente.