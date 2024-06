Ore calde per definire chi sarà il prossimo allenatore azzurro e poter iniziare a delineare le strategie per la prossima stagione. Certi dell’addio di Davide Nicola, si aspetta solo che si trovi la quadra con il Cagliari, l’Empoli già da giorni ha aperto i “casting” per la successione in panchina. Già ieri mattina abbiamo fatto il punto della situazione, raccontando che Di Francesco sarebbe la prima scelta ma, la sua candidatura (come spieghiamo in altro articolo) sembra svanire, avvicinandosi al Venezia. Sullo sfondo i nomi sempre buoni di Cioffi, Viali ed anche Sottil.

Potrebbe però inserirsi una “nuova” figura, e nelle ultime ore l’idea pare abbia preso peso. Il nome è quello di una persona che ad Empoli ci è già stata, poco purtroppo, ma quel poco è stato davvero davvero tanto. Si tratta di Marco Giampaolo che, sulla nostra panchina, c’è stato nella fantastica stagione 2015/16. Secondo miglior risultato della storia azzurra. Giampaolo non allena dall’ottobre del 2022, quando fu sollevato dalla Samp che poi sarebbe comunque retrocessa con Stankovic. Giampaolo ha una filosofia tattica che si sposa al meglio con la storia azzurra, conosce l’ambiente, è amato da tutti i tifosi ed è in cerca di un grande riscatto personale. Tutte cose che configurerebbero al meglio il tecnico abruzzese nell’identikit del tecnico perfetto. Tutte cose di gradimento al Presidente Corsi.

Ci ripetiamo, sono davvero ore calde, ore nelle quali a Monteboro si cerca di fare il massimo ed il meglio per ripartire da una situazione non totalmente aspettata. I tempi per ovvie ragioni logiche non potranno essere biblici, ma non sarà nemmeno questione di pochissimo. Con Di Francesco che sembra decisamente più lontano, vedremo se il nome del conterraneo Giampaolo acquisterà forza nei prossimi giri di lancetta, magari prendendosi la nuova pole position. Le parti potrebbero sentirsi già nella giornata di questo venerdi.