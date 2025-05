In occasione della sfida contro Lazio, in programma domenica 4 maggio alle ore 12.30, l’esercito dei piccoli tifosi azzurri della Scuola del Tifo, il progetto portato avanti dall’Unione Clubs Azzurri con l’Empoli Football Club, sfilerà prima della gara contro i biancocelesti sul terreno del Carlo Castellani Computer Gross Arena, prima di andare sugli spalti per tifare gli azzurri di mister D’Aversa.

Settimana densa di appuntamenti per i piccoli tifosi azzurri, che dopo la festa finale di mercoledì al Palazzo delle Esposizioni, con la presenza di tutti gli alunni, le maestre e gli istituti che hanno preso parte al progetto, domenica vivranno una nuova giornata di festa al Castellani Computer Gross Arena in una delle giornate più sentite dell’intero progetto.

La Scuola del Tifo, giunta all’edizione numero 17, ha coinvolto oltre 1100 piccoli tifosi di quarta e quinta elementare, con le scuole del circondario che come ormai da anni hanno dato spazio all’interno del loro percorso didattico ad un qualcosa di unico nel suo genere. Come ogni anno tanti sono stati i personaggi coinvolti e chiamati a portare la loro testimonianza ad alunni e maestre, mettendo a disposizione la loro esperienza sul campo, ognuno nel proprio ambito. A partire dai calciatori azzurri, che hanno fatto visita agli istituti aderenti al progetto per incontrare gli alunni, sottoponendosi alle loro domande e alle loro curiosità, per poi chiudere ogni appuntamento con autografi, selfie e foto di rito per una mattina diversa, dove parlare di calcio ma anche e soprattutto di buoni comportamenti da parte di chi gioca e chi guarda da fuori. Calciatori ma non solo perché la Scuola del Tifo è un progetto didattico a tutti gli effetti e prevede gli incontri con tutti gli attori che ruotano attorno al calcio, dalle forze dell’ordine, passando per i giornalisti, i medici, oltre che parlare diffusamente di disabilità e soprattutto di come lo sport possa essere un modo per vivere la normalità, “aprendo gli occhi” ai ragazzi su tante tematiche troppe volte date per scontato. E quest’anno c’è stato spazio anche per gli incontri con alcuni psicologi del centro Lilith e per un tema delicato come quel del bullismo, purtroppo troppo spesso al centro delle cronache.

Empoli Fc