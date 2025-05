Sarà il Sig. Colombo di Como l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica all’ora di pranzo contro la Lazio.

Sono quattordici le gare dirette dal fischietto lariano in questa stagione di serie A ma non ha mai diretto l’Empoli. Tre gli incroci stagionali con la Lazio. Sono due i precedenti storici con gli azzurri e le due partite sono finite in parità. Con la Lazio, che è la squadra più diretta da questo arbitro, i precedenti sono nove con un bilancio capitolino di cinque vittorie, una sconfitta, tre pareggi. L’ultima gara diretta è stata Bologna-Inter 1-0. Al VAR ci sarà Abisso di Palermo.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CAGLIARI – UDINESE Sabato 03/05 h.15.00

FELICIANI

VECCHI – YOSHIKAWA

IV: MARCHETTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

PARMA – COMO Sabato 03/05 h.15.00

DI BELLO

LO CICERO – MORO

IV: PERENZONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GHERSINI

LECCE – NAPOLI Sabato 03/05 h.18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: RUTELLA

VAR: MARIANI

AVAR: MARINI

INTER – H. VERONA Sabato 03/05 h.20.45

MANGANIELLO

PERROTTI – DEL GIOVANE

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

EMPOLI – LAZIO h.12.30

COLOMBO

TOLFO – DEI GIUDICI

IV: CREZZINI

VAR: ABISSO

AVAR: GARIGLIO

MONZA – ATALANTA h.15.00

PAIRETTO

BACCINI – BERTI

IV: DI MARCO

VAR: GHERSINI

AVAR: PATERNA

ROMA – FIORENTINA h. 18.00

CHIFFI

PRETI – DI GIOIA

IV: ARENA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MONALDI

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

GENOA – MILAN Lunedì 05/05 h. 20.45

COLLU

COSTANZO – PASSERI

IV: SANTORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI