Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della sfida di domenica con la Lazio; si gioca alle ore 12:30. Partita complicata quella contro i capitolini, che inseguono un piazzamento in Europa e non hanno avuto le Coppe in mezzo a questa settimana. D’Aversa porta avanti i concetti del 3-4-2-1 con un nodo importante a centrocampo visto l’assenza congiunta di Henderson e Grassi. Come già detto, al vaglio del tecnico ci sono alcune soluzioni, al momento quella di vedere Gyasi più accentrato con Sambia esterno sembra la più probabile.

Gestione per Anjorin e Kovalenko ma ambedue saranno regolarmente a disposizione per la partita con la Lazio. Tornando a parlare di formazione, in avanti si dovrebbe andare con Fazzini ed Esposito a supporto di Colombo, non dovrebbe essere riproposto (almeno dall’inizio) Solbakken. La difesa sarà la stessa vista a Firenze con Ismajli ormai tornato al centro della difesa. La squadra si allenerà oggi e domani ma le sedute sono a porte chiuse.