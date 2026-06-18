Mancano dodici giorni alla conclusione del mese di giugno e, di conseguenza, alla chiusura ufficiale della stagione sportiva 2025-26. Dal prossimo 1° luglio si aprirà infatti il nuovo anno calcistico, con tutti i riflessi che questo comporta dal punto di vista contrattuale e organizzativo. Definito ormai che l’Empoli non eserciterà il diritto di riscatto sui quattro calciatori per i quali era prevista questa possibilità e considerando che anche la situazione relativa ai rientri dai vari prestiti è sostanzialmente delineata, è già possibile tracciare quella che sarà la prima rosa ufficiale a disposizione del club per la stagione 2026-27. Anche perché la sensazione è che, a differenza di quanto accaduto in altre estati, non ci siano operazioni di mercato già definite e pronte ad essere formalizzate con l’apertura della nuova finestra di trasferimenti. Visti ovviamente anche coloro che andranno a naturale scandenza.

C’è però una casella ancora vuota, ed è probabilmente la più importante di tutte: quella dell’allenatore. Al momento sotto contratto c’è Fabio Caserta, ma il suo accordo con l’Empoli scadrà il prossimo 30 giugno e, salvo sorprese che oggi non sembrano all’orizzonte, dal 1° luglio non sarà più un tesserato azzurro. In organico figurerebbe ancora Guido Pagliuca, a meno che il tecnico di Cecina non formalizzi il proprio accordo con il Cesena prima della fine del mese, ma sappiamo bene che non sarà lui a guidare la squadra nella prossima stagione. In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, andiamo quindi ad analizzare, ruolo per ruolo, quella che ad oggi può essere considerata la prima rosa dell’Empoli per il campionato 2026-27. Ovviamente omettiamo al momento quei calciatori che sicuramente saliranno dalla Primavera

PORTIERI

Perisan – Seghetti – Filippis – Brancolini

DIFENSORI

Curto – Indragoli – Guarino – Tosto.

CENTROCAMPISTI

Degli Innocenti – Elia – Magnino – Yepes – Ceesay – Ignacchiti – Belardinelli – Sodero – Asmussen

ATTACCANTI

Shpendi – Saporiti – Popov – Bianchi – Konate – Nabian

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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25 Commenti

  1. bianchi è nostro?
    Sodero è rientrato dalla Pianese, non male come prospettiva di giovane da lanciare

    Nabian può emergere…

    • Ma come si fa a dire Herculano può emergere? Questo ha giocato fuori quota in primavera e non é e sia stata una grande rivelazione

  4. Si Bianchi firmò un contratto da svincolato dal Brescia mi sembra e credo che se sta bene (e qui bisogna mettere mille se) potrebbe essere una sorpresa, il giocatore da mettere negli ultimi 20/25 minuti di partita. Non può essere considerabile un titolare naturalmente, ma tecnicamente non mi sembrava male.
    In porta se accettasse di giocarsi il posto con Seghetti sarebbe da tenere la coppia Perisan/Segheti.
    In difesa Curto ed Indragoli possono starci come co-titolari. Guarino andrà via e Tosto c’è da capire se possa riciclarsi in una difesa a 4 da esterno basso.
    A centrocampo c’è assolutamente da prendere centrocampista di stazza che le prenda anche di testa, ma sembra il settore meno incompleto.
    In avanti se come sembra andranno via Popov e Shpendi servono due prime punte.

    Per me con 7/8 inserimenti (non 18 come l’anno scorso) la squadra può essere competitiva per la salvezza. Poi ci sono i 2008 e li non mi esprimo perchè dovranno essere bravi a capire chi può essere già utile per la prima squadra, gli altri per me devono giocare e quindi andare in prestito, non si può secondo me farli ammuffire

  6. Ci dovrebbe essere anche Francesco Fabri, il prestito al Seravezza scade il 30.6.26 e il contatto con l’Empoli il 30.6.27

  8. L’ unico reparto che non toccherei è la porta, quello da rivoluzionare il centrocampo, innesti mirati in difesa e attacco.

  12. Mamma che patire ragazzi… però mi raccomando svegliamoci a 3 giornate dalla fine anche stavolta. Ma chi scrive sopra ha mai visto qualche gara di questi giocatori? Di quelli della primavera avete mai visto qualche partita? Mamma mia spero vividamente che arrivino dei giocatori di categoria perché se questa é la base é dura

  13. Se questa è la rosa x il prossimo campionato siamo messi peggio dello scorso campionato,non capisco perché a monteboro non si diano una svegliata.

  15. Si ma questo è un gioco di PE per passare il tempo e per capire chi ci sarà al 1 luglio (salvo uscite dei vari Popov, Shpendi e Guarino)…ovvio che non si può giudicare, semmai fare qualche considerazione. Nessuno ha scritto e nessuno pensa che sarà la rosa della prossima stagione.
    Poi il calcio è vario, ma io considero che Degli Innocenti con una preparazione normale ed i vari Yepes e Magnino siano una discreta base di partenza, non dico che sarà il trio titolare indiscusso di centrocampo, ma io terrei anche Ignacchiti ed andrei a prendere un giocatore forte ed affidabile, uno che alzi il livello di stazza e che abbia strappi palla al piede.

    Poi bisogna anche considerare che abbiamo dei bei diciottenni ed alcuni dei quali vanno pian piano messi nelle condizioni di dare un contributo, devono crescere fisicamente ed essere finalmente allenati bene e migliorati e sentire la fiducia, non come faceva quello zotico in panchina di Cecina con i ragazzi.

  17. pensavo peggio…. se c’è da sacrificare non più di 2 e con 5 prestiti e 3 boni ci si gioca la salvezza. appena pagliuca trova casa si annuncia l’allenatore.

  18. Cavolo…il popolo dei frustrati già a sparare m**da a metà Giugno….lasciate un po’ di bile anche per luglio, altrimenti come passerete il vostro tempo? Forza Empoli, ci vediamo alla festa.

  19. Ahhahahahah…bravo casenovino. Tanti hanno ancora su i gozzo i goal di Nyang al 93 esimo con la Roma…ti immagini quanto hanno da espellere…uuuuu mamma
    ahahahahah

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