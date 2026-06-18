Mancano dodici giorni alla conclusione del mese di giugno e, di conseguenza, alla chiusura ufficiale della stagione sportiva 2025-26. Dal prossimo 1° luglio si aprirà infatti il nuovo anno calcistico, con tutti i riflessi che questo comporta dal punto di vista contrattuale e organizzativo. Definito ormai che l’Empoli non eserciterà il diritto di riscatto sui quattro calciatori per i quali era prevista questa possibilità e considerando che anche la situazione relativa ai rientri dai vari prestiti è sostanzialmente delineata, è già possibile tracciare quella che sarà la prima rosa ufficiale a disposizione del club per la stagione 2026-27. Anche perché la sensazione è che, a differenza di quanto accaduto in altre estati, non ci siano operazioni di mercato già definite e pronte ad essere formalizzate con l’apertura della nuova finestra di trasferimenti. Visti ovviamente anche coloro che andranno a naturale scandenza.
C’è però una casella ancora vuota, ed è probabilmente la più importante di tutte: quella dell’allenatore. Al momento sotto contratto c’è Fabio Caserta, ma il suo accordo con l’Empoli scadrà il prossimo 30 giugno e, salvo sorprese che oggi non sembrano all’orizzonte, dal 1° luglio non sarà più un tesserato azzurro. In organico figurerebbe ancora Guido Pagliuca, a meno che il tecnico di Cecina non formalizzi il proprio accordo con il Cesena prima della fine del mese, ma sappiamo bene che non sarà lui a guidare la squadra nella prossima stagione. In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, andiamo quindi ad analizzare, ruolo per ruolo, quella che ad oggi può essere considerata la prima rosa dell’Empoli per il campionato 2026-27. Ovviamente omettiamo al momento quei calciatori che sicuramente saliranno dalla Primavera
PORTIERI
Perisan – Seghetti – Filippis – Brancolini
DIFENSORI
Curto – Indragoli – Guarino – Tosto.
CENTROCAMPISTI
Degli Innocenti – Elia – Magnino – Yepes – Ceesay – Ignacchiti – Belardinelli – Sodero – Asmussen
ATTACCANTI
Shpendi – Saporiti – Popov – Bianchi – Konate – Nabian
bianchi è nostro?
Sodero è rientrato dalla Pianese, non male come prospettiva di giovane da lanciare
Nabian può emergere…
Ma come si fa a dire Herculano può emergere? Questo ha giocato fuori quota in primavera e non é e sia stata una grande rivelazione
dai con 4 prestiti in difesa siamo a posto….
e vai
Si Bianchi firmò un contratto da svincolato dal Brescia mi sembra e credo che se sta bene (e qui bisogna mettere mille se) potrebbe essere una sorpresa, il giocatore da mettere negli ultimi 20/25 minuti di partita. Non può essere considerabile un titolare naturalmente, ma tecnicamente non mi sembrava male.
In porta se accettasse di giocarsi il posto con Seghetti sarebbe da tenere la coppia Perisan/Segheti.
In difesa Curto ed Indragoli possono starci come co-titolari. Guarino andrà via e Tosto c’è da capire se possa riciclarsi in una difesa a 4 da esterno basso.
A centrocampo c’è assolutamente da prendere centrocampista di stazza che le prenda anche di testa, ma sembra il settore meno incompleto.
In avanti se come sembra andranno via Popov e Shpendi servono due prime punte.
Per me con 7/8 inserimenti (non 18 come l’anno scorso) la squadra può essere competitiva per la salvezza. Poi ci sono i 2008 e li non mi esprimo perchè dovranno essere bravi a capire chi può essere già utile per la prima squadra, gli altri per me devono giocare e quindi andare in prestito, non si può secondo me farli ammuffire
questa squadra farebbe fatica a fare i playoff di serie C
Lo stavo per dire io. A ora è una squadra da media C
Ci dovrebbe essere anche Francesco Fabri, il prestito al Seravezza scade il 30.6.26 e il contatto con l’Empoli il 30.6.27
Di questi solo 10/12, di cui due portieri, possono fare la serie B. C’è da rifondare la rosa.
Dimenticavo che di questi 2 o 3 andranno via: Guarino, Shpendi e forse Popov…siamo messi bene…
L’ unico reparto che non toccherei è la porta, quello da rivoluzionare il centrocampo, innesti mirati in difesa e attacco.
buona rosa , questa sarà l’annata di Bianchi…..
con questa rosa non faresti punti nemmeno con la Settignanese
Questa rosa, ha difficoltà in Lega Pro… via non scherziamo….
Mamma che patire ragazzi… però mi raccomando svegliamoci a 3 giornate dalla fine anche stavolta. Ma chi scrive sopra ha mai visto qualche gara di questi giocatori? Di quelli della primavera avete mai visto qualche partita? Mamma mia spero vividamente che arrivino dei giocatori di categoria perché se questa é la base é dura
Se questa è la rosa x il prossimo campionato siamo messi peggio dello scorso campionato,non capisco perché a monteboro non si diano una svegliata.
perché il campionato inizia fra due mesi
Tranquilli c’erano i nuovi proprietari a vedere l’under 17….tutto liscio come l’olio…
Si ma questo è un gioco di PE per passare il tempo e per capire chi ci sarà al 1 luglio (salvo uscite dei vari Popov, Shpendi e Guarino)…ovvio che non si può giudicare, semmai fare qualche considerazione. Nessuno ha scritto e nessuno pensa che sarà la rosa della prossima stagione.
Poi il calcio è vario, ma io considero che Degli Innocenti con una preparazione normale ed i vari Yepes e Magnino siano una discreta base di partenza, non dico che sarà il trio titolare indiscusso di centrocampo, ma io terrei anche Ignacchiti ed andrei a prendere un giocatore forte ed affidabile, uno che alzi il livello di stazza e che abbia strappi palla al piede.
Poi bisogna anche considerare che abbiamo dei bei diciottenni ed alcuni dei quali vanno pian piano messi nelle condizioni di dare un contributo, devono crescere fisicamente ed essere finalmente allenati bene e migliorati e sentire la fiducia, non come faceva quello zotico in panchina di Cecina con i ragazzi.
A posto! Adesso si può scegliere il traghettatore per la C!
pensavo peggio…. se c’è da sacrificare non più di 2 e con 5 prestiti e 3 boni ci si gioca la salvezza. appena pagliuca trova casa si annuncia l’allenatore.
Cavolo…il popolo dei frustrati già a sparare m**da a metà Giugno….lasciate un po’ di bile anche per luglio, altrimenti come passerete il vostro tempo? Forza Empoli, ci vediamo alla festa.
Ahhahahahah…bravo casenovino. Tanti hanno ancora su i gozzo i goal di Nyang al 93 esimo con la Roma…ti immagini quanto hanno da espellere…uuuuu mamma
ahahahahah
retrocessi dopo 4 giornate con questa rosa
Rosae rosarum rosis…