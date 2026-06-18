Mancano dodici giorni alla conclusione del mese di giugno e, di conseguenza, alla chiusura ufficiale della stagione sportiva 2025-26. Dal prossimo 1° luglio si aprirà infatti il nuovo anno calcistico, con tutti i riflessi che questo comporta dal punto di vista contrattuale e organizzativo. Definito ormai che l’Empoli non eserciterà il diritto di riscatto sui quattro calciatori per i quali era prevista questa possibilità e considerando che anche la situazione relativa ai rientri dai vari prestiti è sostanzialmente delineata, è già possibile tracciare quella che sarà la prima rosa ufficiale a disposizione del club per la stagione 2026-27. Anche perché la sensazione è che, a differenza di quanto accaduto in altre estati, non ci siano operazioni di mercato già definite e pronte ad essere formalizzate con l’apertura della nuova finestra di trasferimenti. Visti ovviamente anche coloro che andranno a naturale scandenza.

C’è però una casella ancora vuota, ed è probabilmente la più importante di tutte: quella dell’allenatore. Al momento sotto contratto c’è Fabio Caserta, ma il suo accordo con l’Empoli scadrà il prossimo 30 giugno e, salvo sorprese che oggi non sembrano all’orizzonte, dal 1° luglio non sarà più un tesserato azzurro. In organico figurerebbe ancora Guido Pagliuca, a meno che il tecnico di Cecina non formalizzi il proprio accordo con il Cesena prima della fine del mese, ma sappiamo bene che non sarà lui a guidare la squadra nella prossima stagione. In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, andiamo quindi ad analizzare, ruolo per ruolo, quella che ad oggi può essere considerata la prima rosa dell’Empoli per il campionato 2026-27. Ovviamente omettiamo al momento quei calciatori che sicuramente saliranno dalla Primavera

PORTIERI

Perisan – Seghetti – Filippis – Brancolini

DIFENSORI

Curto – Indragoli – Guarino – Tosto.

CENTROCAMPISTI

Degli Innocenti – Elia – Magnino – Yepes – Ceesay – Ignacchiti – Belardinelli – Sodero – Asmussen

ATTACCANTI

Shpendi – Saporiti – Popov – Bianchi – Konate – Nabian