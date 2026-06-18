La Lega di serie B, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che il calendario per la prossima stagione sportiva sarà reso noto mercoledi 22 luglio. La cerimonia quest’anno si terrà ad Ascoli Piceno, città che torna a far parte di quelle del campionato di serie B. In quella data conosceremo quindi quello che sarà il cammino del nostro Empoli nel prossimo torneo, un campionato che sarà sicuramente molto interessante e competitivo. Chiaramente, come ogni anno, seguiremo in diretta l’evento.
L’esperienza insegna a guardare le prime due, ma soprattutto le ultime due/tre, il resto è praticamente ininfluente come viene estratto calendario secondo me.
ma ancora non abbiamo l allenatore I giocatori..non sappiamo la società che cosa farà..che tristezza..che malinconia questo essere ne pesce ne carne
Prima di campionato Empoli Arezzo? Sarebbe intrigante.