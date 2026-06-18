La Lega di serie B, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che il calendario per la prossima stagione sportiva sarà reso noto mercoledi 22 luglio. La cerimonia quest’anno si terrà ad Ascoli Piceno, città che torna a far parte di quelle del campionato di serie B. In quella data conosceremo quindi quello che sarà il cammino del nostro Empoli nel prossimo torneo, un campionato che sarà sicuramente molto interessante e competitivo. Chiaramente, come ogni anno, seguiremo in diretta l’evento.