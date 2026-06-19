Siamo arrivati in coda alla settimana che, fin dall’inizio, era stata indicata come importante. Una settimana destinata più al lavoro sottotraccia che agli annunci, più alle riflessioni e agli approfondimenti che alle ufficialità. E così, a pochi giorni dalla sua conclusione, possiamo dire che le attese sono state rispettate: nessuna fumata bianca, nessuna comunicazione formale, ma la sensazione che qualcosa continui a muoversi dietro le quinte resta forte. Il tema è sempre lo stesso ed è inevitabilmente quello che catalizza l’attenzione di tutto l’ambiente azzurro: il futuro assetto societario dell’Empoli. Esternamente le certezze continuano ad essere poche e i punti interrogativi ancora diversi, ma le tre piste di cui si parla ormai da settimane sembrano essere quelle realmente sul tavolo. Il fondo americano con base a New York (che pare essere sempre quello più accreditato), quello proveniente da Boston e il gruppo imprenditoriale del Nord Italia restano infatti i soggetti maggiormente accostati all’operazione. Da capire soprattutto quale sarà la direzione definitiva. L’ipotesi che continua a prendere forma è quella di un ingresso importante all’interno della società, con Fabrizio Corsi e parte dell’attuale struttura dirigenziale destinati a restare al loro posto. Un percorso che richiama il cosiddetto “modello Atalanta”, una formula che anche il Frosinone ha recentemente adottato portando a termine un’operazione per molti aspetti simile.
È evidente come tutto questo finisca inevitabilmente per tenere in sospeso anche le decisioni legate all’area sportiva. Il lavoro, da quanto filtra, non si è mai fermato e sarebbe sorprendente il contrario. Tuttavia, arrivati ormai ben oltre la metà di giugno, non esiste ancora una pista che possa essere definita realmente concreta per quanto riguarda le figure chiamate a guidare il nuovo corso tecnico. Basta tornare indietro di un anno per capire la differenza. Guido Pagliuca venne ufficializzato il 16 giugno 2025, ma già da diversi giorni era chiaro a tutti quale sarebbe stata la scelta finale del club. Oggi, invece, il quadro appare ancora decisamente più aperto. E non perché manchino le idee (i nomi restano ad oggi quelli scritti), ma perché le decisioni sul futuro proprietario rappresentano il passaggio preliminare più delicato e strategico. Del resto non stiamo parlando di una normale fase di transizione. L’Empoli si trova probabilmente davanti al passaggio più significativo della sua storia recente. Da oltre trentacinque anni il club ha avuto in Fabrizio Corsi il proprio punto di riferimento assoluto, la figura attorno alla quale si sono alternati dirigenti, collaboratori e cicli sportivi differenti. Adesso il club sembra davvero avvicinarsi ad una svolta epocale. Una svolta che non significherebbe necessariamente una rottura con il passato. Anzi. L’auspicio è che le professionalità migliori, quelle che hanno contribuito a costruire il modello Empoli e a renderlo un esempio riconosciuto nel panorama calcistico italiano, possano continuare ad avere un ruolo centrale anche nella nuova fase. Non necessariamente tutti, ma certamente chi ha dimostrato sul campo competenza, visione e valore.
Per il resto non rimane che attendere ancora qualche giorno. La speranza è che la prossima settimana, quella che andrà anche a chiudere il mese di giugno, possa essere finalmente quella buona per far calare il sipario su una vicenda che si trascina ormai da tempo. Una situazione che rischia di assumere i contorni della classica novella dello stento, pur nella consapevolezza che operazioni di questa portata richiedono inevitabilmente tempi lunghi, verifiche approfondite e passaggi tutt’altro che semplici. E capiremo se l’Empoli si “Americanizzerà” o meno.
…. speriamo che non sia la stessa storia dello stadio che ci accompagna ormai da oltre 10 anni ….
basta riportare parole ora solo i fatti
nel bene o nel male ma solo fatti
non venderà mai
Si ma siamo stanchi di attendere .
E’ arrivato il momento di fare i fatti e non chiacchere .
10 anni che aentiamo parlare di stadio e ancora ci ritroviamo questa catapecchia .
Fra meno di un mese dovrebbe iniziare il ritiro e siamo senza societa’ , allenatore e una minima idea di obbiettivi di mercato.
Perfino il Frosinone ha attuato il modello Atalanta con uno stadio nuovo .
Frosinone ha meno abitanti di noi e una storia calcistica 0 rispetto a noi su tutti i livelli
Antonio Frosinone non ha attuato niente ancora. Come noi sono in trattativa x un fondo americano.
L allenatore lo scorso anno fu contrattializzato il 16 giugno. Ora siamo al 19, siamo in ritardo di poco. Settimana prossima se non ci sarà il closing l allenatore verrà ingaggiato lo stesso.
Fate un lavoro eccezionale, date la parola a tutti ma effettivamente è un mese che si parla sempre di tre cose senza nessun sviluppo.
Dire che siamo in una fase di stallo e che le trattative sono aperte e tutte le alte considerazioni non sono parole, ma la situazione in atto, se non ci sono fatti concreti è bene leggere il punto della situazione che può non piacere a tanti che vorrebbero (come tutti) fatti e certezze ma che evidentemente non sono maturi.
Più che altro apprezzo le parole scritte nella quale si evidenzia l’importanza di avere una certa continuità nei dirigenti in competenza e professionalità, è interpretabile nin vari modi se andiamo a vedere chi inevitabilmente potrebbe essere sfoltito o demansionato.
A proposito di Pagliuca
Ci siamo liberati anche del duo ingaggio.
Tutto fà disse quello che la faceva in mare…..
Sembrerebbe ancora di no, lo vuole il DS, ma non la proprietà
Comunque il peggioramento attuale nell’umiltà di una parte del nostro tifo lo si vede dai commenti, chi si sente nettamente superiore a realtà come Frosinone ed in generale si denota in tanti commenti molta meno umiltà e pazienza rispetto alla realtà di anni fa. Questo è un male perchè se nel calcio non si vive di riconoscenza, ma non si dovrebbero perdere come realtà le nostre prerogative anche come piazza.
Sono in primo a non dare riconoscenza , a tifosi e ad alcune bandiere giocatori che hanno fatto la storia …
E incredibile come vi hanno addomesticati
abbiamo uno Stadio palafitte arrugginite il più brutto d’Europa persino il Cittadella l’ha meglio, del nostro Monopoli 48.000 abitanti
sistema lo Stadio 5 milioni il costo …
Sono i primi a non dare riconoscenza , a tifosi e ad alcune bandiere giocatori che hanno fatto la storia …
E incredibile come vi hanno addomesticati
abbiamo uno Stadio palafitte arrugginite il più brutto d’Europa persino il Cittadella l’ha meglio, del nostro Monopoli 48.000 abitanti
sistema lo Stadio 5 milioni il costo …
Ci sei mai stato a Cittadella?
3 volte !
ora lo stanno sistemando …
non sarà il massimo ma e per il calcio …
Hanno coperto la maratona fatto le curve dietro la porta , e la tribuna nuova …
io 5 volte 1 in tribuna 1 in quella che chiami maratona e 3 in curva ospiti
la tribuna e come quella di montelupo
la maratona sono tubolari fatti bene ma tubolari , praticamente quella che tu chiami ferraglia ecco i distinti sono ferraglia . quando battono i piedi e esattamente come da noi . hanno fatto due curve anche queste ferraglia non c e niente di fisso ma sono in ferraglia esattamente come danoi . duetro i distinti , dove ci sono i tornelli di entrata vi e un grande spazio dove non c e nemmeno l asfalto ma la terra e lo spazio che delimita i tornelli dagli stewars che ti controllano i biglietti un po come se da noi per entrare in maratona dopo aver passato gli steward cammini nella terra sai che bello quando piove. dimenticavo, sotto i distinti dove i ferri arrivano a terra c e un container prefabbricato dove compri i gadget del cittadella i bagni sono container e il bar pure. questo per dire che anche a me piacerebbe che la telenovela stadio finisse e avessimo uno stadio moderno ma lodare quello di cittadella questo no perche e nettamentr peggio del nostro
Fabiuss non ti facevo così de coccio la tribuna la stanno rifacendo , la maratona coperta e le curve attaccate le nostre sono palafitte arrugginite…
ma se vu vi vacessi 5 minuti di cxxi vostri?…e vu lasciassi che facciano le loro trattative ..se realmente ci sono in santa pace?..nooo.è!!!
perché a scrivere due minchiate si disturba il sonno di grande capo?
Vuoi guardate solo il dito e non la luna. Il c.0rsi deve vendere per un milione di motivi (dice lui 70 per l’esattezza),ma il problema non è né nelle carte né nell’eventuale diritto di prelazione dei soci. Il vero nodo della questione sono i figli. Nelle trattative, infatti, vorrebbe che anche loro restassero all’interno della società, mentre i nuovi investitori non sarebbero affatto favorevoli a questa ipotesi. E, francamente, come biasimarli? Chi farebbe un investimento così importante accollandosi anche questa condizione, queste persone?
E tu sai questo in che modo, scusa?
basta azionare un po’ il cervello
ahhhhhhhh scusami, mi inchino di fronte a te che sei così perspicace
vedi che hai capito 😉
Intanto il tempo se ne va….. diceva una canzone di Celentano, dai che ce la fate dai forza , almeno corriamo a fare l’abbonamento dai.
Quello sempre: dal 1976!
Cresce l’attesa, dice il titolo. Ma per la festa di stasera! Di sicuro i 🦉 🦉 non ci saranno…..
che palle con questi gufi…. che noia, che barba….
Meglio gufi che polli di allevamento 🐔🐔🐔
Ma poi i Gufi hanno sempre ragione , e non sono schiavi , lecchini , doppioni , falsi , e travestiti! e venduti ….
Esatto il vengo domani alla festa
Enrico ma alla festa di stasera avrai un tuo banchino di discussione sul tema stadio?
lo slogan sarà “Stadio si ma non così!!! storia di una cattedrale nel deserto” 😁😁😁
C’è la dirigenza ? il Sindaco ? se ci sono ci vado a parlare …
Amministrazione mi e giunta voce che in comune sembra la sede del Milan sono scappato tutti !
C’è la dirigenza ? il Sind,aco ? se ci sono ci vado a parlare …
Amministrazione mi e giunta voce che in comune sembra la sede del Milan sono scappato tutti !
li cercherò spero di trovarli…
C’è la dirigenza ? il Sind,aco ? se ci sono ci vado a parlare …
Amministrazione mi e giunta voce che in comune sembra la sede del Milan sono scappati tutti !
li cercherò spero di trovarli…
non la venderà mai anno da riscuotere la busta paga i figli se non sanno che fare in fabbrica non vogliono andare e la principessa deve pagare il mutuo dei 2 attici
Infatti con 70 milioni di euro hanno bisogno di andare a lavorare per pagare il mutuo!…ma ci credete a quello che scrivete oppure fate per passare un po di tempo?🤔
devano pagare i debiti dell empoli prima che sono
si ma Enrico palesati a tutti noi … c’è tanta voglia di conoscerti di persona
E se vien fuori che non esiste e che un chatbot
Te fai venire il sind,aco , o i Lot,ti , ! Sono a cena ?
Se c’è la nuova proprietà avrò bisogno di interpetre di lingue , parlo direttamente con i nuovi ! spero siano stati invitati ?
articolo del nulla…. se non avete notizie certe e/o aggiornamenti importanti evitate di scrivere….
Non aspetto l’ora di vedere le foto della Curva Sud facevo la collezione purtroppo le ho perse in un trasloco per sbagli mi sono state buttate una tragedia io non ero in casa in quel periodo 😭
Comunque quanto scrive Vinnie Jones è la sensazione prevalente e che ho scritto diverse volte anche tempo fa.
Chiunque entri in qualsiasi quota e specialmente con la maggioranza vorranno come minimo dirigenti con qualifiche e ruoli definiti, non caserecci per giustificare compensi alti.
Se arriva un fondo vorranno o no soprattutto negli uffici dei conti persone di loro fiducia, perchè se è vero che si fidano della competenza gestionale e tecnica del babbo essendo fondi (quindi che nel medio/lungo termine vogliono guagnarci) vorranno gente di fiducia negli altri settori, compreso il marketing se dovessero essere gli Americani.
Una persona che ha fatto il Polimoda a Prato come fa ad essere nella visione dei futuri soci (anche nei nostri da anni) amministratrice delegata?!?
ed è pre questo che nell’articolo questo discorso della continuità delle migliori professionalità non mi sembra banale come frase per chi critica che sia un articolo del nulla.
Sara’ che sono antiamericano da sempre…perche’ mi stanno sulle 🎱 abbestia….spero sempre in un colpo di coda di un Italiano o di Redbull…
Redbull sarebbe il top come progetto sportivo legato alla valorizzazione dei giovani
Abbiate pazienza, ma secondo voi l’ago della bilancia che determina se un’operazione di questa portata, in cui sono in ballo diversi milioni di euro, investimenti importanti, progetti di futura realizzazione come il restyling dello stadio, con conseguenti ulteriori introiti ecc. è rappresentato dalla permanenza o meno nei quadri societari di un paio di figli del Co rsi e dalla conseguente necessità di stipendiarli? Voglio dire, con la miriade di ruoli e cariche che esistono oggi all’interno di una società calcistica, anche a voler affidare settori quali il marketing ecc. a figure di fiducia dell’eventue fondo estero, non è possibile trovargli altre cariche, anche collaterali e sempre discretamente remunerate? Boh, mi sembra assurdo
no amico mio, la Rebecca non è solo uno stipendio societario, è vicepresidente e amministratore delegato….
*che determina se andrà in porto o meno
VIA I RAMI SECCHI.
Altrimenti nessun socio subentrerà
Forza Empoli, secondo me è uno dei punti della cosiddetta “Contrattazione” perchè presumo che su altri punti ci sia stata già convergeza di massima e poi il figliolame (soprattutto la contessina) cosa si ricicla a fare nella vita? (non parlo di soldi perchè sono sistemati anche i fligli della sua figlia Blu)
La contessina che ha la carica di amministratore delegato e di vicepresidente si accontenterebbe di tornare per esempio nel marketing o in un ruolo secondario? Io ho dubbi
È tutto fatto
invece di essere ottimisti, tutti a spalare me.r.da su chi c’ha fatto godere per 35 anni.
Mah.. non vi capirò mai!!