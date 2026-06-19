Siamo arrivati in coda alla settimana che, fin dall’inizio, era stata indicata come importante. Una settimana destinata più al lavoro sottotraccia che agli annunci, più alle riflessioni e agli approfondimenti che alle ufficialità. E così, a pochi giorni dalla sua conclusione, possiamo dire che le attese sono state rispettate: nessuna fumata bianca, nessuna comunicazione formale, ma la sensazione che qualcosa continui a muoversi dietro le quinte resta forte. Il tema è sempre lo stesso ed è inevitabilmente quello che catalizza l’attenzione di tutto l’ambiente azzurro: il futuro assetto societario dell’Empoli. Esternamente le certezze continuano ad essere poche e i punti interrogativi ancora diversi, ma le tre piste di cui si parla ormai da settimane sembrano essere quelle realmente sul tavolo. Il fondo americano con base a New York (che pare essere sempre quello più accreditato), quello proveniente da Boston e il gruppo imprenditoriale del Nord Italia restano infatti i soggetti maggiormente accostati all’operazione. Da capire soprattutto quale sarà la direzione definitiva. L’ipotesi che continua a prendere forma è quella di un ingresso importante all’interno della società, con Fabrizio Corsi e parte dell’attuale struttura dirigenziale destinati a restare al loro posto. Un percorso che richiama il cosiddetto “modello Atalanta”, una formula che anche il Frosinone ha recentemente adottato portando a termine un’operazione per molti aspetti simile.

È evidente come tutto questo finisca inevitabilmente per tenere in sospeso anche le decisioni legate all’area sportiva. Il lavoro, da quanto filtra, non si è mai fermato e sarebbe sorprendente il contrario. Tuttavia, arrivati ormai ben oltre la metà di giugno, non esiste ancora una pista che possa essere definita realmente concreta per quanto riguarda le figure chiamate a guidare il nuovo corso tecnico. Basta tornare indietro di un anno per capire la differenza. Guido Pagliuca venne ufficializzato il 16 giugno 2025, ma già da diversi giorni era chiaro a tutti quale sarebbe stata la scelta finale del club. Oggi, invece, il quadro appare ancora decisamente più aperto. E non perché manchino le idee (i nomi restano ad oggi quelli scritti), ma perché le decisioni sul futuro proprietario rappresentano il passaggio preliminare più delicato e strategico. Del resto non stiamo parlando di una normale fase di transizione. L’Empoli si trova probabilmente davanti al passaggio più significativo della sua storia recente. Da oltre trentacinque anni il club ha avuto in Fabrizio Corsi il proprio punto di riferimento assoluto, la figura attorno alla quale si sono alternati dirigenti, collaboratori e cicli sportivi differenti. Adesso il club sembra davvero avvicinarsi ad una svolta epocale. Una svolta che non significherebbe necessariamente una rottura con il passato. Anzi. L’auspicio è che le professionalità migliori, quelle che hanno contribuito a costruire il modello Empoli e a renderlo un esempio riconosciuto nel panorama calcistico italiano, possano continuare ad avere un ruolo centrale anche nella nuova fase. Non necessariamente tutti, ma certamente chi ha dimostrato sul campo competenza, visione e valore.

Per il resto non rimane che attendere ancora qualche giorno. La speranza è che la prossima settimana, quella che andrà anche a chiudere il mese di giugno, possa essere finalmente quella buona per far calare il sipario su una vicenda che si trascina ormai da tempo. Una situazione che rischia di assumere i contorni della classica novella dello stento, pur nella consapevolezza che operazioni di questa portata richiedono inevitabilmente tempi lunghi, verifiche approfondite e passaggi tutt’altro che semplici. E capiremo se l’Empoli si “Americanizzerà” o meno.