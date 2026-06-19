Si va a depennare anche il nome di Marco Turati da quelli che erano presenti nella lista, per quanto teorica e mai confermata ufficialmente dal club, dei possibili candidati per la panchina dell’Empoli in vista della stagione 2026-2027. L’ormai ex allenatore del Siracusa si è infatti legato al Catanzaro con un contratto biennale. Turati parteciperà quindi al prossimo campionato di Serie B alla guida della formazione calabrese, squadra che nella stagione appena conclusa era arrivata ad un passo dalla promozione in Serie A.

Per quanto riguarda l’Empoli, e sottolineando ancora una volta come non esistano conferme ufficiali provenienti dai vertici societari, questa operazione contribuisce inevitabilmente a restringere il quadro dei possibili candidati. Resta infatti certificabile l’interesse nei confronti di Pietro De Giorgio, nome che già da diversi giorni viene indicato come uno dei profili maggiormente graditi. Proprio per questo, con l’uscita di scena di Turati, la posizione di De Giorgio sembra rafforzarsi ulteriormente. Il tecnico del Potenza mantiene quella pole position che già gli veniva attribuita e, ad oggi, appare sempre più come il principale indiziato per la panchina azzurra.

Per il momento, però, ci limitiamo a registrare questa operazione di mercato. Una cosa è certa: da oggi Marco Turati non rappresenta più una pista percorribile in ottica Empoli.