Di questa situazione avevamo parlato in largo anticipo sulle nostre pagine e, con il passare dei giorni, continuano ad emergere elementi che sembrano confermare il forte interesse dell’Atalanta nei confronti di Bohdan Popov. Il giovane attaccante ucraino classe 2007 è infatti uno dei profili che il club bergamasco sta seguendo con particolare attenzione in prospettiva futura. Secondo le ultime informazioni raccolte, da Bergamo si starebbe preparando una vera e propria azione che, con l’apertura ufficiale del mercato, potrebbe portare l’Atalanta a giocare d’anticipo per provare ad intavolare una trattativa con l’Empoli. Un interesse che appare concreto e che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più.

Va detto che, come per tutte le situazioni che in questo momento riguardano il mercato azzurro, resta inevitabilmente sullo sfondo il tema legato agli assetti societari. Un aspetto che rende difficile considerare certe operazioni come prioritarie nell’immediato. Questo non significa però che il lavoro si sia fermato. Il direttore sportivo Stefano Stefanelli continua infatti ad essere pienamente operativo e mantiene sotto controllo tutte le dinamiche di mercato, pur in una fase nella quale i contatti sono prevalentemente interlocutori e meno incisivi rispetto a quanto potrà accadere nelle prossime settimane. L’Atalanta, però, sembra intenzionata a fare sul serio. Resta da capire quale potrebbe essere l’eventuale formula dell’operazione. Da una parte c’è la possibilità che i nerazzurri decidano di portare subito Popov a Bergamo per inserirlo nel proprio percorso tecnico. Dall’altra, e forse anche nell’interesse di tutte le parti coinvolte, potrebbe prendere forma un’operazione che preveda il trasferimento del cartellino lasciando però il ragazzo ad Empoli per un’altra stagione. Una soluzione che consentirebbe al giovane attaccante di affrontare un campionato di Serie B con prospettive importanti e con la possibilità di ritagliarsi finalmente un ruolo da protagonista.

Si tratta di una situazione particolarmente interessante e decisamente “croccante”, destinata con ogni probabilità ad evolversi nel giro di poco tempo. E proprio per questo sarà uno dei temi sui quali torneremo ad aggiornarvi molto presto.