UNDER 17 Serie A e B
SEMIFINALI
EMPOLI – Genoa
Martedì 23 giugno – ore 17.30
A Sant’Arcangelo di Romagna (RN) – Stadio “Valentino Mazzola”
L’altra Semifinale:
Juventus – Inter
Martedì 23 giugno – ore 20.30
A Cesena – Stadio “Dino Manuzzi”
UNDER 15 Serie A e B
FINALE
EMPOLI – Milan
Domenica 21 giugno – ore 20.00 (*)
A Rimini – Stadio “Romeo Neri”
(*) La gara era stata programmata per le ore 18.00. La variazione si è resa necessaria per consentire lo svolgimento della cerimonia commemorativa in ricordo di Igor Protti, scomparso la scorsa notte, riminese di nascita
bellissima festa ad avane
L evento “50 anni di azzurro” é qualcosa di pazzesco. Invito a vederlo. Impossibile non emozionarsi. Un grazie infinito a tutti gli operatori.