UNDER 17 Serie A e B

SEMIFINALI

EMPOLI – Genoa

Martedì 23 giugno – ore 17.30

A Sant’Arcangelo di Romagna  (RN) – Stadio “Valentino Mazzola”

 

L’altra Semifinale:

Juventus – Inter

Martedì 23 giugno – ore 20.30

A Cesena – Stadio “Dino Manuzzi”

 

UNDER 15 Serie A e B

FINALE

EMPOLI – Milan

Domenica 21 giugno – ore 20.00  (*)

A Rimini – Stadio “Romeo Neri”

(*) La gara era stata programmata per le ore 18.00. La variazione si è resa necessaria per consentire lo svolgimento della cerimonia commemorativa in ricordo di Igor Protti, scomparso la scorsa notte, riminese di nascita

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Fabrizio Fioravanti

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2 Commenti

  2. L evento “50 anni di azzurro” é qualcosa di pazzesco. Invito a vederlo. Impossibile non emozionarsi. Un grazie infinito a tutti gli operatori.

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