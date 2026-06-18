Bohdan Popov è stato convocato dall’Ucraina Under 19 per la fase finale dell’Europeo Under 19 in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles.

L’Ucraina è stata inserita nel gruppo B insieme a Croazia, Italia e Serbia e giocherà le tre gare della fase eliminatoria al Bangor City Stadium  di Bangor. Esordio lunedì 29 giugno contro la Croazia alle 21.00; seconda sfida contro la Serbia giovedì 2 luglio alle 19.00 e ultima gara del girone contro l’Italia in programma domenica 5 luglio alle ore 17.00.

Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, in programma mercoledì 8 luglio (ore 17.30 a Denbigh e ore 20 a Wrexham), mentre la finale è prevista per sabato 11 luglio (ore 20) al Racecourse Ground. Le semifinaliste e la vincente del play-off tra le due terze classificate dei gironi in programma mercoledì 8 luglio (ore 15) a Bangor, si qualificheranno al prossimo Mondiale Under 20, previsto nel 2027 in Azerbaigian e Uzbekistan.

Empoli Fc

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Tommaso Chelli

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