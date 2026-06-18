Indubbiamente noi guardiamo alle cose di casa nostra e notiamo come al 18 di giugno, con un campionato finito ormai da oltre un mese, l’Empoli sia ancora senza guida tecnica per la stagione 26/27. Però c’è da dire che siamo in buona compagnia, sono infatti altre sette le squadre della prossima serie B che al momento non hanno ancora ufficializzato l’allenatore. Vediamo quella che è la situazione momentanea:

EMPOLI De Giorgio 50%, Turati 30%, Coppitelli 20% AREZZO BUCCHI AVELLINO NESTA BENEVENTO FLORO FLORES CARRARESE CIOFFI CATANZARO Possanzini 80%, Altri 20% CESENA Pagliuca 90%, Cole 10% CREMONESE GIAMPAOLO H. VERONA Baroni 80%, Gilardino 20% JUVE STABIA Mignani 50%, Possanzini 10%, De Giorgio10%, Altri 30% MANTOVA MODESTO MODENA GALLOPPA PADOVA CALABRO PALERMO INZAGHI PISA Bianco 80%, Altri 20% SAMPDORIA Pecchia 70%, Mason 20%, Altri 10% SUD TIROL Gorgone 70%, Castori 20%, Altri 10% VICENZA GALLO V. ENTELLA CHIAPPELLA ASCOLI TOMEI