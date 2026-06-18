Indubbiamente noi guardiamo alle cose di casa nostra e notiamo come al 18 di giugno, con un campionato finito ormai da oltre un mese, l’Empoli sia ancora senza guida tecnica per la stagione 26/27. Però c’è da dire che siamo in buona compagnia, sono infatti altre sette le squadre della prossima serie B che al momento non hanno ancora ufficializzato l’allenatore. Vediamo quella che è la situazione momentanea:

EMPOLIDe Giorgio 50%, Turati 30%, Coppitelli 20%
AREZZOBUCCHI
AVELLINONESTA
BENEVENTOFLORO FLORES
CARRARESECIOFFI
CATANZAROPossanzini 80%, Altri 20%
CESENAPagliuca 90%, Cole 10%
CREMONESEGIAMPAOLO
H. VERONABaroni 80%, Gilardino 20%
JUVE STABIAMignani 50%, Possanzini 10%, De Giorgio10%, Altri 30%
MANTOVAMODESTO
MODENAGALLOPPA
PADOVACALABRO
PALERMOINZAGHI
PISABianco 80%, Altri 20%
SAMPDORIAPecchia 70%, Mason 20%, Altri 10%
SUD TIROLGorgone 70%, Castori 20%, Altri 10%
VICENZAGALLO
V. ENTELLACHIAPPELLA
ASCOLITOMEI
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Redazione PianetaEmpoli

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6 Commenti

    • Gli arancioni andranno incontro all’ennesimo fallimento finanziario della società… oramai si è perso il conto di quante volte siano falliti

  3. Di quando è questa tabella? perchè Ponsanzini ha pratticamente firmato ieri con il Sud Tirol e il 20% del catanzaro sono Turati e De giorgio. noi prenderemo quello che rimane libero.

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