Indubbiamente noi guardiamo alle cose di casa nostra e notiamo come al 18 di giugno, con un campionato finito ormai da oltre un mese, l’Empoli sia ancora senza guida tecnica per la stagione 26/27. Però c’è da dire che siamo in buona compagnia, sono infatti altre sette le squadre della prossima serie B che al momento non hanno ancora ufficializzato l’allenatore. Vediamo quella che è la situazione momentanea:
|EMPOLI
|De Giorgio 50%, Turati 30%, Coppitelli 20%
|AREZZO
|BUCCHI
|AVELLINO
|NESTA
|BENEVENTO
|FLORO FLORES
|CARRARESE
|CIOFFI
|CATANZARO
|Possanzini 80%, Altri 20%
|CESENA
|Pagliuca 90%, Cole 10%
|CREMONESE
|GIAMPAOLO
|H. VERONA
|Baroni 80%, Gilardino 20%
|JUVE STABIA
|Mignani 50%, Possanzini 10%, De Giorgio10%, Altri 30%
|MANTOVA
|MODESTO
|MODENA
|GALLOPPA
|PADOVA
|CALABRO
|PALERMO
|INZAGHI
|PISA
|Bianco 80%, Altri 20%
|SAMPDORIA
|Pecchia 70%, Mason 20%, Altri 10%
|SUD TIROL
|Gorgone 70%, Castori 20%, Altri 10%
|VICENZA
|GALLO
|V. ENTELLA
|CHIAPPELLA
|ASCOLI
|TOMEI
Ho letto che la Pistoiese vuole risalire dalla D alla B in 3 anni: ha preso addirittura Bisoli come allenatore!
Gli arancioni andranno incontro all’ennesimo fallimento finanziario della società… oramai si è perso il conto di quante volte siano falliti
Si sa se abbiamo riscattato qualcuno visto ieri è scaduto il termine?
grazie
Di quando è questa tabella? perchè Ponsanzini ha pratticamente firmato ieri con il Sud Tirol e il 20% del catanzaro sono Turati e De giorgio. noi prenderemo quello che rimane libero.
Un articolo sulle ufficialità dei riscatti? Forza…
a questo punto riprendiamo Andreazzoli. low cost usato garantito. almeno ama la piazza ed e’ amato dei tifosi.