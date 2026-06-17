UNDER 17 Serie A e B

QUARTI DI FINALE – Gara di Ritorno        (Andata 0 – 0)

EMPOLI – Lazio          1 – 0              

Gol: 42′ Pucci

 

RISULTATI ALTRE GARE DEI QUARTI:

Juventus – Roma           2 – 1        (Andata 5 – 2)

Inter – Hellas Verona     2 – 1        (Andata 0 – 0)

Fiorentina – Genoa        3 – 1        (Andata 2 – 5)

Le SEMIFINALI si giocheranno martedì 23 giugno:

Juventus – Inter

Stadio ‘’Dino Manuzzi’’ di Cesena ore 20:30

Genoa – EMPOLI

Stadio ‘’Valentino Mazzola’’ di Santarcangelo di Romagna ore 17:30

La FINALE si giocherà giovedì 25 giugno alle ore 20.00 allo

Stadio ‘’Dino Manuzzi’’ di Cesena

UNDER 15 Serie A e B

SEMIFINALE – – Gara di Ritorno        (Andata 0 – 1)

EMPOLI – Inter        2 – 2        

Gol: 13′ Sanogo (I) – 17′ Chico (E) – 64′ Parisi (I) – 67′ Menicagli (E)

 

RISULTATO ALTRA SEMIFINALE:

Milan – Fiorentina        3 – 0          (andata 2 – 3)

La FINALE sarà MILAN – EMPOLI e si giocherà domenica 21 giugno alle ore 18.00 allo Stadio  “Romeo Neri” di Rimini

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Fabrizio Fioravanti

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