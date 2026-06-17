UNDER 17 Serie A e B
QUARTI DI FINALE – Gara di Ritorno (Andata 0 – 0)
EMPOLI – Lazio 1 – 0
Gol: 42′ Pucci
RISULTATI ALTRE GARE DEI QUARTI:
Juventus – Roma 2 – 1 (Andata 5 – 2)
Inter – Hellas Verona 2 – 1 (Andata 0 – 0)
Fiorentina – Genoa 3 – 1 (Andata 2 – 5)
Le SEMIFINALI si giocheranno martedì 23 giugno:
Juventus – Inter
Stadio ‘’Dino Manuzzi’’ di Cesena ore 20:30
Genoa – EMPOLI
Stadio ‘’Valentino Mazzola’’ di Santarcangelo di Romagna ore 17:30
La FINALE si giocherà giovedì 25 giugno alle ore 20.00 allo
Stadio ‘’Dino Manuzzi’’ di Cesena
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UNDER 15 Serie A e B
SEMIFINALE – – Gara di Ritorno (Andata 0 – 1)
EMPOLI – Inter 2 – 2
Gol: 13′ Sanogo (I) – 17′ Chico (E) – 64′ Parisi (I) – 67′ Menicagli (E)
RISULTATO ALTRA SEMIFINALE:
Milan – Fiorentina 3 – 0 (andata 2 – 3)
La FINALE sarà MILAN – EMPOLI e si giocherà domenica 21 giugno alle ore 18.00 allo Stadio “Romeo Neri” di Rimini
All’andata non è finita 0-0. L’Empoli ha vinto a Milano 1-0