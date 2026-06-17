Sono giorni di valutazioni, sondaggi e inevitabili indiscrezioni di mercato un po’ in tutte le piazze calcistiche italiane. Tra queste c’è anche Avellino, dove il club campano sta lavorando per costruire la rosa in vista della prossima stagione e dove, stando alle voci che arrivano dall’Irpinia, sarebbero addirittura quattro i giocatori transitati dall’Empoli nell’ultimo campionato finiti nel mirino biancoverde. Va detto subito che ci muoviamo nel campo dei rumors e delle indiscrezioni, senza che al momento vi siano trattative concrete o situazioni particolarmente avanzate. Certo è che i nomi stanno circolando con insistenza, tanto che diversi colleghi avellinesi ci hanno contattato negli ultimi giorni per raccogliere informazioni e approfondimenti sui profili in questione.

L’unico calciatore il cui cartellino appartiene all’Empoli è Lorenzo Ignacchiti. Il centrocampista azzurro ha vissuto una stagione fatta di alti e bassi, alternando momenti in cui è riuscito a mettere in mostra qualità e personalità ad altri nei quali è apparso meno incisivo. Nella parte finale del campionato il suo impiego è andato progressivamente diminuendo fino a finire piuttosto ai margini delle rotazioni. Qualora l’interesse dell’Avellino dovesse concretizzarsi, sarebbe naturalmente l’unica situazione che coinvolgerebbe direttamente il club di Monteboro, chiamato eventualmente a valutare ogni possibile proposta. Gli altri tre profili accostati agli irpini sono invece giocatori che hanno vestito la maglia azzurra nell’ultima stagione ma che appartengono ad altre società. Si parla infatti di Brando Moruzzi, di proprietà della Juventus, di Andrea Ghion, che fa capo al Sassuolo, e del rumeno Rares Ilie, il cui cartellino appartiene ai francesi del Nizza.

Tra questi, Moruzzi e Ilie sono probabilmente i due elementi che hanno lasciato meno traccia nella loro esperienza empolese. In particolar modo il fantasista rumeno era arrivato accompagnato da aspettative importanti, senza però riuscire mai a trovare continuità di rendimento o a incidere come ci si sarebbe aspettato. Per molti, considerando il talento mostrato in altre esperienze, resta una delle principali delusioni dell’ultima annata. Diverso il discorso relativo a Ghion. Anche lui ha attraversato momenti meno brillanti, ma è stato uno di quei calciatori che hanno sempre garantito disponibilità, applicazione e spirito di sacrificio, lasciando intravedere in più di un’occasione qualità tecniche e letture interessanti. Secondo quanto filtra dall’Irpinia, tutti e quattro i profili sarebbero particolarmente graditi al nuovo tecnico dell’Avellino, Alessandro Nesta, che starebbe valutando con attenzione giocatori già conosciuti e reduci dall’esperienza empolese. Vedremo nelle prossime settimane se queste semplici voci riusciranno a trasformarsi in qualcosa di più concreto. Ad oggi resta soprattutto una curiosità di mercato, con un dato che però salta agli occhi: l’Avellino sembra guardare con grande interesse alla rosa che ha vestito l’azzurro nella stagione appena conclusa.