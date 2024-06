Il calciomercato estivo è appena iniziato e già si profila una contesa accesa per Nicolò Cambiaghi, ormai ex giocatore dell’Empoli. Al centro dell’attenzione c’è l’interesse di diverse squadre di Serie A, con il Napoli e il Bologna che hanno già manifestato la loro volontà di acquisire il giovane attaccante.

Il Napoli, in particolare, ha già presentato una prima offerta all’Atalanta, club detentore del cartellino di Cambiaghi. Tuttavia, a sorpresa, il Parma sembra essersi inserito prepotentemente nella corsa al talento classe 2000. Secondo indiscrezioni, il club emiliano avrebbe guadagnato il maggior gradimento da parte del giocatore, che nei crociati potrebbe trovare l’opportunità di un ruolo da protagonista assoluto, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo per la scelta finale di Cambiaghi. Domani il contatto con l’Atalanta. La situazione resta in evoluzione con l’Empoli spettatore passivo della contesa.