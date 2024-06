Facciamo una premessa che è d’obbligo, ovvero che in questo momento siamo dentro ad un vero e proprio calderone. Le notizie che arrivano (tra fonti interne ed esterne) sono davvero mutevoli ed iniziano a spiazzare in modo netto, togliendo sempre quella che fino a poco prima sembrava una certezza. L’ultima, stando soprattutto a cosa ha appena diramato Sky Sport, vedrebbe una vicinanza importante tra William Viali e la Reggiana. Dell’interesse granata, verso l’ex tecnico del Cosenza, vi avevamo già parlato, ma è innegabile – scripta manent – che ieri sera il tecnico di Vaprio d’Adda sembra molto molto vicino all’Empoli. Cosi come da noi riportato.

Su Viali, che in azzurro avrebbe il gradimento totale del nuovo DS, si stanno facendo ancora innegabilmente delle considerazioni. Da Reggio ci dicono però che i giochi non sono ancora chiusi per la loro panchina. Viali e la Reggiana si sono parlati, e per la squadra della città del tricolore sarebbe questa la prima scelta. A Reggio si aspettano una risposta ufficiale e definitiva entro la serata, il piano B sarebbe Ignazio Abate. Indubbio che il clima, al momento, è di totale incertezza.

Se, ma qui entriamo nel campo delle considerazioni, non dovesse arrivare Viali (nel caso sarebbe scelta della società) si riapre ancora il discorso. Ad oggi la margherita di nostra conoscenza porta ai nomi di Giampaolo, Sottil e Coffi. Non è da escludere che ci possa essere anche qualcun altro verso il quale si sta lavorando sotto traccia. Cosi come, lo ribadiamo a scanso di equivoci, il discorso Viali non può essere ancora dato per chiuso. Vedremo se le prossime ore ci racconteranno qualcosa in più. La telenovela per adesso continua…