Pietro Accardi ha iniziato il suo lavoro come direttore sportivo della Samp, ed ha iniziato a stilare quelli che potrebbero essere gli obiettivi di questo mercato. Tra questi, come ci confermano i colleghi di “sampdorianews”, figurerebbe un centrocampista azzurro di rientro dal prestito. Si tratta nello specifico dello scozzese, Liam Henderson.

Il club blucerchiato avrebbe messo nel mirino Henderson, e non è da escludere che la destinazione possa essere di gradimento per Henderson. Ricordiamo che l’ex Verona va in scadenza nel 2025, quindi o si pensa ad un rinnovo (magari puntandoci) o giusto valutarne la cessione. Sarà una situazione che tra non molto potrebbe vedere uno sviluppo.

A margine scriviamo che Accardi vorrebbe fare un tentativo anche per Zurkowski, che rientra allo Spezia.