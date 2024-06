La situazione in casa Empoli si evolve di ora in ora, ma sembra sempre più probabile che sarà William Viali il nuovo allenatore del club toscano. Dopo diversi tentativi infruttuosi di ingaggiare Eusebio Di Francesco, la società sembra aver orientato definitivamente la propria attenzione verso l’ex allenatore del Cosenza. La dirigenza dell’Empoli ha lavorato intensamente per trovare un accordo con Eusebio Di Francesco, tuttavia, nonostante gli sforzi, le trattative non hanno prodotto i risultati sperati. Di Francesco, infatti, sembra essere sempre più vicino a firmare con il Venezia, una destinazione che pare aver trovato il favore dell’allenatore abruzzese.

In questo contesto, il nome di William Viali ha guadagnato terreno, supportato dal nuovo direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi. Viali, pur essendo un debuttante in Serie A, ha mostrato buone qualità nelle categorie inferiori e sembra godere della fiducia di Gemmi. E’ doveroso sottolineare, anche qualcuno potrà smentire in futuro, che Viali non rappresenta la prima scelta della società azzurra, il che rende questa nomina una scommessa non priva di rischi. Affidare la panchina a Viali significa puntare su un allenatore che non ha ancora avuto esperienza nella massima categoria del calcio italiano. Questa scelta potrebbe rivelarsi una mossa audace e potenzialmente fruttuosa, ma al tempo stesso comporta delle incertezze che la società dovrà gestire con attenzione. La speranza è che la decisione sia stata presa dopo un’attenta valutazione dei pro e dei contro, basandosi su sensazioni positive e convincenti.

Un ulteriore aspetto da risolvere è la posizione di Davide Nicola. L’allenatore deve essere liberato per poter accettare l’offerta del Cagliari, il che libererebbe ufficialmente la panchina dell’Empoli per il nuovo tecnico. Solo dopo la risoluzione di questo nodo, la nomina di Viali potrebbe diventare definitiva. La nomina di William Viali alla guida dell’Empoli rappresenta una scelta coraggiosa e potenzialmente innovativa. Se da un lato c’è il rischio legato all’inesperienza nella Serie A, dall’altro c’è l’opportunità di vedere all’opera un giovane allenatore che potrebbe portare nuove idee e una ventata di freschezza. La dirigenza dell’Empoli e il nuovo direttore sportivo Roberto Gemmi sembrano pronti a scommettere su questa opzione, sperando che si riveli la scelta giusta per il futuro prossimo.