La Serie A, in questo weekend ferma per gli impegni delle varie Nazionali, riprenderà sabato 14 settembre con i primi anticipi della quarta giornata. Dopo tre giornate in testa alla classifica con 7 punti troviamo Inter, Juve, Torino e Udinese mentre all’ultimo posto con 1 punto Venezia e Como. Dal prossimo turno torneranno gli orari standard con tre anticipi al sabato, la gara delle domenica alle 12:30, due gare nel pomeriggio, due in serata e due al lunedì sera.

Ecco il programma completo:

COMO-BOLOGNA 14/09 ORE 15:00

EMPOLI-JUVENTUS 14/09 ORE 18:00

MILAN-VENEZIA 14/09 ORE 20:45

GENOA-ROMA 15/09 ORE 12:30

ATALANTA-FIORENTINA 15/09 ORE 15:00

TORINO-LECCE 15/09 ORE 15:00

CAGLIARI-NAPOLI 15/09 ORE 18:00

MONZA-INTER 15/09 ORE 20:45

PARMA-UDINESE 16/09 ORE 18:30

LAZIO-VERONA 16/09 ORE 20:45