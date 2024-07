Estraiamo dalla lunga conferenza odierna, il pezzo relativo alla timeline dello stadio. Andiamo quindi a rivedere, con la voce narrante di Gianmarco Lupi, tutti quelli che saranno i passaggi che lo stadio vivrà dall’inizio dei lavori alla sua conclusione che, ad occhio e croce, dovrebbe essere nel 2028.

Ricordiamo che Lo stadio del futuro sarà altamente sostenibile da un punto di vista ambientale ed energetico. La

progettazione si è, quindi, orientata a realizzare un’opera Carbon Neutral in grado di rendere l’impianto completamente indipendente da un punto di vista energetico. Questo attraverso l’impiego di tecnologie innovative e ad elevato rendimento per la realizzazione degli impianti di servizio ed impianti da fonte rinnovabile per la produzione in situ del fabbisogno energetico dell’opera.