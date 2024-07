Vi avevamo scritto nella giornata di sabato che nel casting dei portieri era entrato anche il nome di Devis Vasquez, colombiano classe 98 di proprietà del Milan. Nella tarda serata di oggi, la società azzurra, con un blitz a sorpresa, si è portata a un passo dal giocatore. Secondo Sky Sport, l’Empoli avrebbe superato la concorrenza di Torino e Spezia e avrebbe già raggiunto l’accordo con il Milan sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Adesso si starebbe trattando con il giocatore.

Ricordiamo che il portiere, nella passata stagione, ha giocato prima in Inghilterra nello Sheffield Wednesday e a gennaio nell’Ascoli in Serie B. Già nella giornata di domani sono attese novità importanti, gli azzurri potrebbero aver trovato davvero l’erede di Elia Caprile, tornato al Napoli per fine prestito.