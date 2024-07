Stasera, l’Empoli di Roberto D’Aversa scenderà in campo per la seconda amichevole estiva, affrontando un avversario alquanto inusuale: la formazione Primavera allenata da Alessandro Birindelli. Un test che si discosta dalle tradizionali amichevoli precampionato, offrendo comunque un’opportunità preziosa per valutare i progressi della squadra, giunta al decimo giorno di ritiro. Finora, il mercato non ha portato nuovi volti in squadra, ma le voci di un imminente colpo (Esposito forse già oggi) si fanno sempre più insistenti. Oltre a questo, ci sarebbero almeno altri due potenziali acquisti in fase avanzata (Colombo, Vasquez). Questi sviluppi potrebbero concretizzarsi già nelle prossime ore, portando fresche energie al gruppo allenato da D’Aversa.

Il mister potrebbe decidere di mescolare le carte rispetto alla partita contro il Castelfiorentino, dove la formazione schierata nel primo tempo sembra avvicinarsi a quella ad oggi titolare. Stasera, stando anche alle ultime parole del tecnico, alcuni giocatori potrebbero beneficiare di un minutaggio maggiore rispetto ai 45 minuti giocati venerdì scorso, fatta eccezione per Perisan. Va ricordato che D’Aversa non può ancora contare su quattro giocatori impegnati con le loro nazionali fino a poco tempo fa. A questi si aggiungono Grassi, Ebuehi e Belardinelli, ancora alle prese con problemi fisici. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:00 a Petroio, e sarà un’altra occasione per i tifosi di vedere all’opera la propria squadra e osservare come si stanno integrando i concetti tattici del nuovo allenatore. In attesa di rinforzi dal mercato, ogni minuto giocato sarà fondamentale per prepararsi al meglio alla prossima stagione.

Ricordiamo che giovedi il gruppo lascerà Empoli per recarsi in Alto Adige dove stazionerà per una settimana giocando due gare amichevoli.