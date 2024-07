Non c’è solo la Sampdoria sulle tracce di Nicolas Haas. Come scritto ieri, la dirigenza azzurra era orientata verso uno scambio che porterebbe lo svizzero in blucerchiato e Manuel De Luca in azzurro. Ma nelle ultime si è palesato l’interesse di un’altra formazione di Serie B, la Cremonese, molto attiva per costruire una formazione competitiva. I grigiorossi, poi, offrirebbero maggiori garanzie – anche economiche – al giocatore e per questo la trattativa con la Samp si è rallentata. Naturalmente l’ultima decisione spetterà ad Haas.

In questo momento, nonostante la solita abnegazione con cui si è messo a disposizione di D’Aversa, il centrocampista elvetico non sembra rientrare nei piani dell’Empoli. Dei due giocatori tornati dai prestiti, Henderson è il più vicino alla conferma; Haas, invece, ha molti estimatori e la sensazione è che il suo futuro sarà lontano da Empoli.