Nonostante i giorni che passano, la situazione riguardante il ritorno di Mattia Viti all’Empoli resta fluida e in continuo sviluppo. L’anticipazione esclusiva di Pianetaempoli.it trova ulteriori conferme: l’accordo con il giocatore è totale, con un Viti già carico ed entusiasta all’idea di vestire nuovamente la maglia azzurra. Un passo avanti significativo è stato fatto con il Nizza, che ha espresso il proprio consenso al trasferimento. Tuttavia, per chiudere il cerchio, restano da risolvere alcuni dettagli burocratici. I due club devono ancora sedersi insieme per definire gli ultimi aspetti della trattativa, rallentata dall’impegno dei francesi in altre operazioni di mercato.

Al momento, non è ancora chiara la formula con cui Viti tornerà a Empoli, anche se si parla di un prestito con diritto di riscatto. L’accordo dovrebbe soddisfare entrambe le parti: il Nizza, che ha Viti sotto contratto fino al giugno 2027, potrebbe trarre vantaggio da un campionato positivo del difensore, utile sia per un eventuale ritorno in Francia sia per un futuro trasferimento definitivo. L’entusiasmo di Viti per il ritorno ad Empoli è palpabile, e i tifosi azzurri sperano di vedere presto il difensore centrale, cresciuto nel vivaio empolese, tornare a rinforzare la retroguardia della squadra. Intanto, la dirigenza dell’Empoli lavora senza sosta per chiudere l’affare, consapevole dell’importanza di un giocatore come Viti per affrontare al meglio la prossima stagione.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, con la speranza che i dettagli burocratici possano essere risolti rapidamente, permettendo a Viti di unirsi al gruppo e iniziare a lavorare agli ordini di mister D’Aversa.