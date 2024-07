Non è totalmente un 2+2 che fa 4, ma siamo li. L’accelerata che ieri c’è stata – come raccontatovi – per arrivare al portiere colombiano Vasquez, nasce da un rallentamento nella trattativa che porta al portiere olandese Paes. Se con l’entourage del giocatore militante nel Dallas tutto era praticamente appianato, il problema nasce con la società texana, che non vorrebbe gestire il giocatore con un prestito. Seppur in questo possa esserci un diritto di riscatto.

Il club che gioca nel “Toyota Stadium” vorrebbe infatti ragionare unicamente con la cessione a titolo definitivo, pretendendo tutti e subito i soldi dall’Empoli. Si parla di poco più di due milioni, ma non abbiamo certezza nella cifra. Al momento il club azzurro non sarebbe intenzionato ad operare in questa direzione. Ed ecco che si ritorna all’accelerata per Vasquez ed a quel 2+2. Tra l’altro c’è da dire che Vasquez ha rinunciato ad andare al Torino per fare il secondo, altro elemento che si aggiunge alla semplice formula matematica, avendo ragione nel pensare che anche Paes non accetterebbe un ruolo da comprimario.

Lo scenario è però (e da una parte lo diciamo non con giubilo) ancora aperto, con un toto-portiere ridotto ormai ad un ballottaggio ma ancora vivo.