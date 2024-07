Resta ancora incerto il futuro del portiere azzurro Samuele Perisan. Con l’addio di Caprile e Berisha, attualmente è il titolare in queste prime amichevoli della squadra azzurra ma non è da escludere una sua partenza verso altri lidi che potrebbero offrire un ruolo da protagonista. La società azzurra, come scritto ieri sera, sta chiudendo per l’arrivo dal Milan del portiere Vasquez che dovrebbe essere il titolare della prossima stagione.

Su Perisan da alcune settimane si sta parlando di una Sampdoria fortemente interessata ma che prima dovrà fare cassa cedendo Audero con un ingaggio troppo alto per la categoria. Il portiere azzurro però piace molto all’ex Ds azzurro Accardi e la pista è da tenere fortemente in considerazione.

Ricordiamo che Perisan ha un contratto con l’Empoli fino al 30/06/2025.