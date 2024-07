È ormai fatta per l’acquisizione di Sebastiano Esposito dall’Inter. La notizia, riportata in anteprima da pianetaempoli.it ad inizio giugno, ha finalmente trovato conferma dopo un percorso lungo e travagliato. Tuttavia, ciò che conta ora è il risultato: il giovane talento si è convinto a venire ad Empoli, confermando un accordo che tra i due club era già sancito da tempo. Esposito è già arrivato in città e si è sottoposto alle visite mediche, un passo fondamentale prima dell’annuncio ufficiale. Si prevede che il comunicato arrivi domani, e noi saremo pronti a riportare tutti i dettagli dell’operazione. Quel che sappiamo al momento è che si tratta di un prestito con diritto di riscatto, anche se la cifra resta ancora un mistero.

Una cosa è certa: sarà Sebastiano Esposito, un cognome importante per i tifosi empolesi, a inaugurare il mercato in entrata del club azzurro. Le aspettative sono alte, e tutto l’ambiente azzurro non vede l’ora di vedere il giovane attaccante in campo, pronto a dare il suo contributo alla squadra. Esposito in serie A ha giocato sette volte segnando un gol al Genoa. In B sono state 61 le presenze a fronte di 13 gol, 6 quelli segnati con la maglia della Samp lo scorso anno.