E M P O L I AZZURRO 2 E M P O L I ARANCIO 0

12′ Caputo, 32′ Caputo

Non è stata un vera e propria partita tra la prima squadra e la primavera, ma un classico test in famiglia con due tempi da mezz’ora e squadre mischiate. Un allenamento più spinto, in cui mister D’Aversa avrà avuto modo di trarre ulteriori indicazioni a dieci giorni dall’inizio del ritiro. La gara è stata decisa per la squadra azzurra da una doppietta di Caputo. In evidenza Pezzella che ha fatto vedere belle cose dalla sua parte. Ovviamente un test che da un punto di vista di cronaca va preso per quello che è, anche in relazione ai carichi di lavoro sempre più pesanti. Già l’amichevole di sabato prossimo con l’Ingolstad, e con i primi innesti del mercato, potrà dare qualche indicazione in più a venti giorni dalla prima gara ufficiale.

EMPOLI AZZURRO : Perisan; Donati, Marianucci, Tosto, Pezzella; Haas (31′ Degl’Innocenti) Henderson, Fazzini; Gyasi, Caputo, Ekong

EMPOLI ARANCIO: Chiorra (20′ Biagini, 40′ Chiorra); El Biache, Guarino, Mannelli, Angori; Bacciardi, Degli innocenti (31′ Haas), Ignacchiti; Vallarelli, Popov, Shpendi.

ARBITRO: Roberto d’Aversa

LIVE MATCH

60′- Finisce qui il secondo test precampionato per l’Empoli, si sono disputati due tempi da 30 minuti con due formazioni miste. Hanno avuto la meglio gli azzurro con una doppietta di Caputo.

58′- D’Aversa fischia il fallo ai danni di Shpendi.

57′- Haas ruba palla, si presenta davanti a Perisan ma il suo destro finisce a lato.

56′- Shpendi dal limite, il suo destro finisce a lato alla destra di Perisan.

55′- Dalla bandierina Shpendi, respinge Marianucci.

55′- Shpendi per El Biache il suo destro viene neutralizzato in angolo da Perisan.

54′- Ignacchiti al volo da fuori alto sopra la traversa.

53′- retropassaggio di Haas per Seghetti, non controlla bene la palla, si avventa Degl’Innocenti che mette la palla in rete. Ma il gol viene annullato.

52′- Premiata la sovrapposizione di Pezzella il suo cross da sinistra per Fazzini con palla sopra la traversa.

50′- Ci prova Fazzini dalla lunga distanza con palla alta.

46′- Sull’altra sponda Pezzella si procura il primo angolo della ripresa per l’Empoli azzurro.

45′- Pacciardi ruba palla, va in percussione si presenta in area: il suo destro finisce a lato alla destra di Perisan.

42′- Conclusione di Vallarelli dai 20 metri alto sopra la traversa.

38′- La manovra dell’Empoli azzurro staziona principalmente sulla corsia destra.

36′- Shpendi si porta al limite dell’area ma perde un tempo di gioco non trovando più lo spazio per calciare.

34′- Filtrante di Henderson per Ekong anticipato da Mannelli.

32′- Ekong libera Pezzella, il suo cross in mezzo all’area dove Caputo depone la sfera in rete di piatto.

31′- Degl’Innocenti ed Haas si sono scambiati la maglia.

2° Tempo

30′- Destro di Henderson deviato d’istinto da Chiorra. Finisce qui la prima frazione.

29′- Sugli sviluppi del corner colpo di testa di Tosto sopra la traversa.

28′- Serpentina di Ekong, entra in area, chiude in angolo El Biache.

27′- Ripartenza degli arancio con Popov, il suo tiro viene neutralizzato da Perisan. L’ucraino però anche stavolta era in fuorigioco.

26′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina colpo di testa di Marianucci bloccato da Chioeea.

25′- Donati procura il quinto angolo per l’Empoli azzurro.

23′- Haas in verticale per Caputo ma il pallone è troppo profondo, la fa sua Chiorra.

21′- Discesa di Ekong sulla sinistra il suo cross viene intercettato.

20′- Dalla bandierina va Pezzella, Chiorra prolunga la sfera oltre la linea di fondo dal lato opposto: sarà ancora corner.

19′- Rimane in fase offensiva l’Empoli azzurro, arriva il terzo angolo guadagnato da Donati.

17′- Diagonale di Caputo da sinistra, il suo tiro viene deviato da Chiorra.

16′- Shpendi dal limite, il suo tiro viene smorzato da Donati arriva docile fra le mani di Perisan.

16′- Combinazione Caputo-Haas al limite dell’area, chiude Guarino

14′- Percussione di Gyasi da destra, il suo destro vertice destro dell’area bloccato da Chiorra.

12′- Cross di Pezzella da destra, Caputo di testa in tuffo mette la palla in rete

12′- Secondo angolo per l’Empoli azzurro.

10′- Discesa di Angori da sinistra per Popov che di testa manda la palla sopra la traversa. L’ucraino però era in fuorigioco.

8′- Fazzini si procura il primo angolo per gli azzurri.

7′- Sinistro di Degli Innocenti dalla lunga distanza alto sopra la traversa.

6′- Caputo non riesce a sfondare al limite dell’area.

4′- Fazzini in verticale per Pezzella anticipato da El Biache.

2′- Cross di Donati da destra per Ekong, il suo tiro viene ribattuto da Chiorra.

0′- Il programma è cambiato rispetto alle indicazioni precedenti, si giocheranno due tempi da 30 minuti ciascuno.

1° Tempo